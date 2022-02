Még lehet jelentkezni a Tündérszépek 2022 mezőnyébe: többfordulós, országos versenyünkkel valóra válhatnak a vágyai azoknak a hölgyeknek, akik eddig még csak álmodoztak arról, hogy mindenkinek megmutassák a szépségüket, kihozzák magukból a legtöbbet , esetleg betörjenek a média vagy a szépségipar csillogó világába.

Jó hír mindazoknak, akik eddig csak azért halogatták a jelentkezést, mert nincs tapasztalatuk a szépségversenyek világában: a korábbi évekhez hasonlóan az idén is több elismert szakértő támogatja majd a lányok felkészülését. A verseny háziasszonya, a 2013-as Miss Universe Hungary címet viselő Kárpáti Rebeka mellett az egykori Miss World Hungary Szarvas Andrea, Eszenyi Eszter divatmodell és BLife szépségkirálynő, valamint a tavalyi győztes, Szabó Orsolya mentorálja majd a döntősöket. Rajtuk kívül is számos hozzáértő segítségére számíthatnak a királynőjelöltek, közülük néhányan pedig már korábban elárulták, hogy mi segítheti győzelemhez a versenyzőket.





Királynői megjelenés



A mondás szerint nem a ruha teszi az embert – azonban nem tagadhatjuk, hogy egy jól kiválasztott darab hatalmas változásokat idézhet elő megjelenésünkben. Király Beáta tervező 2021-ben a döntős lányok estélyi ruháit, előző évben pedig a bikiniket tervezte. A tavalyi felkészítő táborban arról mesélt, hogyan készítette el a csillogó ruhadarabokat, és milyen szempontok alapján készültek el a tervei.



– Amikor munkához láttam, megkaptam a lányok fotóit, méreteit és a közösségi médiás elérhetőségeiket is, ami nagyon fontos, hiszen így a személyiségük egy részét is megismerhetem – fejtette ki a tervező. – Az estélyi ruha arra készült, hogy a 22 lány gyönyörű vonalait megmutassa. Semmiképpen nem szerettem volna elrejteni őket egy zsákruhában vagy egy habos-babos estélyiben. Ezeket a lányokat meg kell mutatni: a döntőn látszania kell, hogy mennyire szépek és elegánsak, hogyan tudnak vonulni, milyen a mozgásuk és a kisugárzásuk.

Ha pedig mozgás és kisugárzás: a versenyzőknek igazi profik segítenek abban, hogy a színpadon a lehető legjobb formájukat mutassák majd. A 2021-es verseny táborában a Miss Fit 2016 cím birtokosa, Késmárki Enikő edző és koor­dinátor foglalkozott a versenyzőkkel.



– Ahogy minden szépségverseny felkészítőjében, így a Tündérszépek döntőseinek táborában is a lányoknak először egy kicsit akklimatizálódniuk kell a közeghez, hogy olyan megjelenésük legyen, ami egy királynőtől elvárható – mondta az edző. – Akár a színpadi mozgással, akár a megjelenéssel foglalkozunk, azt tanítom nekik, hogy amikor a színpadon vannak, az az ő nagy pillanatuk, és ott természetesen kell mozogniuk és jól kell érezniük magukat. Egy interjú, egy bemutatkozás során nagy előnyt jelent, ha a lányok szerények és visszafogottak, a színpadra azonban úgy kell fellépniük, hogy abban a pillanatban őket figyelje mindenki.





Még lehet jelentkezni



– Az én segítségemmel a lehető legjobb színpadi jelenlétet és tartást kaphatják meg a lányok, illetve behozom az életükbe a testtudatosságot is – fűzte hozzá Rippel Ferenc artistaművész, csontkovács és természetgyógyász, aki tavaly szintén a táborban segítette a felkészülést.

– Tizenhét éve foglalkozom szépségkirálynők felkészítő táboraival, és pontosan ezért én túllátok azon szűk látókörű felfogáson, miszerint itt csak a szépség, a mosoly és a bájosság számít. Az a feladatom, hogy egy olyanfajta test- és egészségtudatosságot tápláljak a lányokba, amely a színpadon is kisugárzik belőlük. Itt kiemelten fontos, hogy a lányok egyenes tartással, egyenes háttal, fájdalom nélkül és büszkén álljanak ott a döntőben, mert egy egészségtudatos testtel meg lehet nyerni a versenyt is.



Akiknek a győzelemhez segítő tippek után megjött a kedvük a jelentkezéshez, még megtehetik: a tunderszepek.hu weboldalon keresztül néhány egyszerű kattintással bármelyik 18 és 29 év közötti hölgy megadhatja magának az esélyt, hogy 2022-ben az ő fejére kerüljön a korona, valamint egzotikus utazást és értékes mobiltelefont nyerjen.

Azoknak sem kell aggódniuk, akiknek nincs saját portfóliójuk: mindazokról, akik jelzik az igényüket a jelentkezésnél, profi fotósaink készítenek egy-egy sorozatot. A megyei fordulóból négy lány – a zsűri döntése nyomán három, a közönség értékelése nyomán pedig egy – továbbjut a regionális fordulóba, ahonnan az országos döntőbe vezet az út.

Borítókép: Késmárki Enikő edző és koordinátor a lányok kiváló színpadi megjelenéséről gondoskodott | Fotó: MW-Archív