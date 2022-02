Sziasztok. Ma a kórházban 5 srác jelesre vizsgázott emberségből - írta a hölgy. - Rengetegen álltunk sorban a röntgennél, egy pici baba pedig az utolsók közt volt. Én magam elé engedtem őket. Így már csak 5 fő volt előttük. A pici sírni kezdett. A fiatalok pedig szintén maguk elé engedték. Köszönjük az emberséget. Mai világba már ritka az ilyen!

Egy másik hölgy hasonló esetről számolt be a poszt alatt: Ma mi is így voltunk! - írta. - A 4 hónapos ikreinket kellett vinni röntgenre, nagyon hosszú volt a sor és az éppen akkor következő hölgy rögtön mondta, hogy menjek előtte nyugodtan, adjam be a papírokat. Nyilván volt a sorban olyan is, akinek nem tetszett, és hangoztatta is ezt, de hálás vagyok a hölgynek, aki maga elé engedett minket.

Forrás: Nyíregyen Hallottam