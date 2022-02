Az elmúlt éjszaka csaknem hetven menekülő érkezett a vásárosnaményi gyűjtőpontra. Filep Sándor, a település polgármestere elmondta, minden érkezőt elláttak, nagy részükért hozzátartozók jöttek, akik közül többen Csehországból, Lengyelországból vagy Romániából vezettek el autóval idáig.

Indiai és belorusz állampolgárok is érkeztek, egyesek több mint 1500 kilométert utaztak Vásárosnaményig - emelte ki a városvezető, hozzátéve, hogy a menekülőknek többségében rendben voltak a hivatalos papírjaik, vízumaik, csak néhány esetben kellett intézkednie ügyükben a hatóságnak.

A polgármester elmondta, hogy rengeteg felajánlás érkezett az elmúlt napokban a lakosságtól, többen szállást ajánlottak a menekülőknek a városban, de a szálláshelyeken is helyeztek el embereket.

Vasárnap délelőtt mindössze egy munkácsi asszony várta a fiát a Vásárosnamény egyik külső településrészén kialakított gyűjtőhelyen. Az MTI tudósítójának azt mondta, egyedül élt házában és a háború első hírére ügy döntött, átjön rokonaihoz Magyarországra, mert attól félt, hogy oda is "beesik a háború". "Korábban már dolgoztam Magyarországon, most is ezt akarom tenni, a fiamékhoz fogok költözni" - tette hozzá az asszony.

Elmondta, hogy a gyűjtőhelyen kapott ételt és italt, és felajánlották neki a továbbszállítás lehetőségét is, de ő úgy döntött, megvárja a fiát.

Tarpán már többen várakoztak a művelődési házban, egy kameruni férfi fejét hátrahajtva aludt az egyik széken. Ő tegnap érkezett, valamilyen dokumentumra vár, amely a továbbutazásához szükséges - mondta Szécsi Szabolcs, a község polgármestere az MTI-nek. A település vezetőjének tájékoztatása szerint a szombaton megnyitott gyűjtőponton aznap éjszaka több mint harminc menekülő nyilvántartásba vételét, koronavírus-tesztelését végezték el.

"Érkeztek ukrán, kameruni és orosz állampolgárok, családok gyerekekkel, ikerpárok, elláttuk őket, megnyugtató volt számukra, hogy meleg teával, vacsorával, pihenőhellyel fogadtuk őket, a gyerekeket játszósarokkal vártuk" - számolt be tapasztalatairól Szécsi Szabolcs.

Hozzátette, a menekülők többsége fáradt volt, többen tizenöt órát álltak sorba, mire át tudtak jönni a beregsurányi magyar-ukrán határátkelőhelyen, ahonnan buszokkal szállították őket Tarpára. Tarpán jelenleg kétszáz-háromszáz menekülő van elhelyezve magánházaknál vagy panziókban, köztük több mint kétszáz itt tanuló kárpátaljai gyermek és hozzátartozóik elhelyezését és ellátását is megoldották.

MTI