Immár harmadik alkalommal zsebelhette be az Európa legjobb állatkertjének járó elismerést a megyeszékhely egyik legfontosabb turisztikai attrakciója. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a díjról elmondta: az állatkert az 500 ezer látogató alatti kategóriában diadalmaskodott, de kevesen tudják, mennyi munka van az elismerés mögött.

– Az állatparkban sok minden történt az elmúlt években, felsorolni is nehéz, mennyit fejlődött a park a látogatók örömére. A Viktória-ház, az Andok-ösvény, a sétányok, az India-ház csak néhány a hosszú sorban, és elkezdődött a legújabb attrakció, a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése is.

Sóstógyógyfürdő Nyíregyháza rendkívül színvonalas turisztikai városrésze, de szerencsére nemcsak az állatkert miatt érdemes ide ellátogatni – hívta fel a figyelmet a polgármester, aki a terület további fejlődéséről is beszélt.

Komplex, egymást segítő program

Kiemelte: a sóstói gyógyfürdő is páratlan fejlődésen esett át az elmúlt években, elnyerte a gyógyhely címet, majd a múzeumfalu felújítása következett. Sokan nem gondolták, mennyire jelentős turistacsalogató lehet a skanzenből, s mára igen színvonalas gasztronómia fesztiválok helyszíne, ami több tízezer embert vonz a városba. Egy rendkívül komplex és egymást erősítő program rajzolódik ki előttünk, melynek zászlóshajója továbbra is a Nyíregyházi Állatpark. Azt kívánom, hogy a harmadik díj után még további elismeréseket érdemeljen ki az állatkert – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc.

Az eseményen jelen volt dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő is, aki szerint a megyeszékhelyen minden évben történik valami, folyamatosan épül-szépül a város.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy modern, turistákat kiszolgáló városunk van, az állatkert pedig Sóstó gyöngyszeme. Rendkívül jól képzett szakemberek dolgoznak itt, ami elengedhetetlen az előrelépéshez. A kormány ott segít, ahol tud, és ahol érdemes, és úgy gondolom, Nyíregyházára érdemes figyelni. A díjat háromévente adják, és szeretnénk, ha az állatkert legközelebb a magasabb kategóriában is diadalmaskodna. Nem szabad elfelejteni, hogy mennyire szigorú szempontrendszer alapján ítélik oda az elismerést az európai szakemberek. A fajmentést, a szakmai és szervezeti működést is figyelembe veszik a bírák, és nem véletlen, hogy sorozatban harmadszor a nyíregyházi Európa legjobb állatkertje – tudtuk meg dr. Szabó Tündétől.

Tele vannak ötletekkel

A Sóstóra látogatók az élményeket, a kellemes kikapcsolódást keresik, de azt Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója tudja igazán, mennyi befektetett munkára és energiára van szükség ahhoz, hogy a helyiek és az ország más pontjairól érkezők jól érezzék magukat itt, és elégedetten távozzanak.

– Óriási öröm győzni valamiben, nekünk ez a három elsőség világraszóló eredmény. Az az álmom, hogy mire megépül a Jégkorszak, elérjük a 800 ezres látogatószámot, mire pedig nyugdíjba vonulok, az egymilliós lépcsőt is sikerüljön megugrani. A várostól rengeteg támogatást kapunk, az ő munkájuk elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresek legyenek a pályázatok. Büszkén mondhatom, hogy nem állunk meg, tele vagyunk ötletekkel – tekintett a jövőbe Gajdos László, aki azt is elárulta, a díj kategóriáit nagyon következetesen alkották meg.

A bőrükön érezhetik a jégkorszakot

– Egy kétmillió látogatóval bíró állatkerttel nem szállhatnánk versenybe, de azt is elmondhatjuk, hogy a szakma legkiválóbb szakemberei részben nálunk vannak, amire nagyon büszkék lehetünk, ahogy a fiatal kollégáink szakmai eredményeire is. Az állatorvosi csapatunk a legjobb az országban, és olyan beavatkozásokra képesek, amik nemcsak Európában, de a világon is kiemelkedőek.

Az idén kiselefánt és orrszarvú születését is várjuk, ami minden bizonnyal vonzza majd a látogatókat. Megújulnak majd a mosdók, a vendéglátóhelyek és még több újdonság lesz az idén 25 éves állatparkban – engedett betekintést az újdonságokba az igazgató.

Gajdos László lapunknak elmondta, a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató rendkívül egyedi beruházás, és Európában teljesen egyedülálló attrakciónak ígérkezik.

– Ázsiában van néhány hasonló, de a gyűjteményét, valamint az élethű állatmodelleket és játékos elemeket tekintve igazi kuriózum lesz. Az emberekhez szeretnénk közelebb hozni az élményt: lesz klímakamra, ahol fúj majd a szél, csontig hatoló hideg lesz. A száguldó folyón csónakokból figyelhetik majd az állatokat a látogatók. A komplexum két hektáron terül el, és ha minden rendben lesz, az év végére elkészülhet az első ütem, 2024-re pedig a teljes beruházás – ismertette a Jégkorszak kiállítás paramétereit Gajdos László.