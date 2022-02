Egy kívülálló szemével nézve 2021. szeptember 11-e éppen olyan nap volt a horgászok számára a Leveleki-víztározónál, mint bármelyik más nap.

Több helyszínen

A tájékozottak viszont jól tudták, hogy nem öncélúan várták a halak kapását a horgászok, hanem mert regisztráltak az Országos Jótékonysági Horgászatra (OJH), s a nevezési díjjal és egyéb pénzadománnyal hozzájárultak a pandémia idején árván, félárván maradt gyermekek életének könnyebbítéséhez.

Mikucza Zsolt tógazdában, a Leveleki Tóért Nonprofit Kft. ügyvezetőjében fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a már évek óta hagyománnyá vált Országos Jótékonysági Vadászat (OJV) mintájára megszervezi az Országos Jótékonysági Horgászat elnevezésű rendezvényt. A gondolatot tett követte, s ha nem is minden megyében, de az országban több helyszínen is megtartották a jótékonysági horgászatot az elmúlt év szeptemberében. A regisztrációs díjakból és az egyéb felajánlásokból összegyűlt kétmillió forintot a szervezők átutalták a Regőczi István Alapítvány számlájára, illetve az elmúlt pénteken a Köztársasági Elnöki Hivatalt is felkeresték, hogy jelképesen is átadják az adományt. Mikucza Zsoltot és Fejes Lászlót, az OJV Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét Áder János köztársasági elnök felesége, a kuratórium elnöke, Herczegh Anita fogadta.

A Tények riportjában Herczeg Anita kuratóriumi elnök a következőket nyilatkozta:

– Nagy örömmel és hálával fogadtuk az adományt. Mindig nagy öröm látni, hogy milyen sokan összefognak. Nemcsak magánszemélyek, kis cégek, nagy cégek segítenek, de egyre gyakrabban találkozunk azzal a jelenséggel, hogy foglalkozási ágak vagy hobbicsoportok kezdenek gyűjtésbe és támogatják az alapítványt. A vadászoknak és a horgászoknak külön örülünk, hiszen szép számmal vannak, és jó érzés, hogy az ő támogatásukra is számíthatunk.

Az Országos Jótékonysági Horgászat főszervezője, a Nyíregyházán élő Mikucza Zsolt a következőket mondta lapunknak:

Mások még várakoznak...

– Elkezdődött egy tradicionális esemény az ország több megyéjében, remélem, az idén már mind a tizenkilenc megyében ott leszünk a horgászvizeken vagy a versenyeken, illetve az egyéb, majális jellegű eseményeken. Úgy is fogalmazhatnék, hogy elindult egy hajó, amire néhányan már felszálltak, de mások még várakoznak. Bízom abban, hogy az évek mú­lásával egyre többen állnak a kezdeményezésünk mellé, hiszen 2021-ben mindössze 200-300 embert mozgatott meg ez a kezdeményezés, holott a horgászok száma már elérte a 800 ezret. Reméljük, sok horgászt sikerül majd megnyernünk a céljainknak, hiszen sok helyre kellenének a jótékonykodó forintok.