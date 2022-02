A Nemzetközi Katonai Sporttanács a "Futás a békéért" elnevezésű eseménnyel 2006 óta minden évben megünnepli az 1948. februári 18-ai megalakulásának évfordulóját. Az úgynevezett emlékfutás, melyben a sporttanács mind a 136 tagországa részt vesz, célja a béke és a barátság sporton keresztüli hangsúlyozása, a nemzetközi összefogás és az egészséges életmód népszerűsítése.

Hazánk 1991-ben csatlakozott a Nemzetközi Katonai Sporttanácshoz, a Magyar Honvédség pedig 2015 óta vesz részt az emlékfutásban.

Február 18-án, pénteken a Magyar Honvédség 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred személyi állománya, valamint a zászlóaljak egy laktanyafutás keretében minden helyőrségben megszervezték a futást. Azok a zászlóaljak, melyek a Honvéd Kadét Program keretében együttműködnek az ország közoktatási intézményeivel, az iskolák kadétjaival közösen kocogtak.

Nem történt ez másképp megyénkben sem, ahol három helyszínen, Fehérgyarmaton, Tiszalökön és Nyíregyházán is megtartották az emlékfutást.

A megyeszékhelyen, a Bujtosi tó melletti füves területen felsorakozó fiatalokat Polyák András ezredes üdvözölte egy "jó reggelt, kadétek és honvédek" köszöntéssel, mire jött is a katonás válasz egy "erőt, egészséget!" felkiáltással, majd elkezdődött a csoportos bemelegítés.

Míg az erre a napra verbuválódott alkalmi ezred tagjai ráhangolódtak a mozgásra, volt időnk néhány szót váltani Kemény Péterrel, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikumának fizika szakos pedagógusával, aki amellett, hogy önkéntes műveleti tartalékos, külön szakkörön honvédelmi alapismereti órákat is tart az iskola diákjainak.

– Heti kétszer negyvenöt percre jövünk össze, vannak elméleti és gyakorlati foglalkozásaink is – tudtuk meg a pedagógustól, aki beszélt arról is, mit is jelent az, ha valaki "ömt-s", azaz önkéntes műveleti tartalékos.

– Bizonyos katasztrófavédelmi helyzetekben mozgósítható vagyok, legyen szó árvízről, vagy egyéb katasztrófahelyzetről – mondta Kemény Péter, majd hozzátette, természetesen az lenne a legjobb, ha az ilyen jellegű bevetésre sohasem kerülne sor.

A bemelegítés után, és a futás megkezdése előtt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikumának kilencedik évfolyamára járó Centeri Istvánnal beszélgettünk. A fiatalember lapunknak elmondta, nagyon szívesen jött el a futásra, és az iskola honvédelmi szakkörére is szeret járni, mert nagyon jó a társaság és a hangulat.

– Sok időt szentelünk a testmozgásra, ahogy elméleti foglalkozásaink is vannak, legutóbb például a katonai rendfokozatokkal ismerkedtünk – árulta el kadét program egyik résztvevője, Centeri István, majd társaival együtt ő is elindult a tó körüli, nagyjából másfél kilométeres futásra.