Gróf Lónyay Menyhért egykori pénzügyminiszter és miniszterelnök neve nem ismeretlen megyénkben. Munkásságának tiszteletére neveztek el róla főcsatornát, viseli nevét középiskola Vásárosnaményban, általános iskola Tuzséron, valamint mellszobra van, ez utóbbi községben és Nyíregyházán is.

Megkezdődött az emlékév

Mint korábban beszámoltunk róla, születésének kétszázadik évfordulója alkalmából koszorúzással és ünnepséggel emlékeztek meg róla január 6-án Budapesten a Pénzügyminisztériumban, illetve Nyíregyházán a megyeháza előtt, másnap pedig Lónyán és Tuzséron.

Ezekkel a rendezvényekkel megkezdődött a Lónyay 200 Emlékév, aminek az eseményeit a Tuzsér Községért Közalapítvány fogja össze. A civil szervezet elnökét, Klicsu Ferencet arról kérdeztük, milyen programok, események várhatóak az elkövetkező hónapokban a jubileumi évforduló keretében.

– Szervezetünk tagjai és jómagam is gőzerővel dolgozunk azért, hogy minél tartalmasabb legyen az emlékév. Az időnk nagy részét a szervezés tölti ki, szerencsére az eseménynaptárba egyre több időpontot tudunk konkretizálni.

Előadások az Akadémián

– A terveink között szerepel egy konferencia a Parlament Delegációs termében. Ez a rendezvényünk korábban már zöld lámpát kapott, azonban a vírusjárvány miatt most ott még nem lehet rendezvényt tartani. Bízunk abban, hogy egy későbbi időpontban megrendezhetjük a tanácskozást, de addig is haladunk tovább. Kulturális fesztivált tervezünk március végén, április elején azokon a településeken, amelyekhez szorosabban kötődött a Lónyay család. A programban lesz színházi előadás, néptánc, dzsesszkoncert, gyermekműsor, könyvbemutató, valamint Szarka Tamás is várja majd az érdeklődőket. Szeretnénk egy könyvbemutatót rendezni Budapesten a Lónyay-villában. Ha már a fővárost említettem, tervezünk májusban egy megemlékezést 4-5 előadással a Magyar Tudományos Akadémián, ennek a köztestületnek ugyanis tizenhárom évig volt az elnöke a gróf – részletezte Klicsu Ferenc.

– Vízügyi témakörben szeretnénk tisztelegni áprilisban gróf Lónyay Menyhért előtt, hiszen jelentős szerepe volt a Tisza szabályozásában térségünkben, s a nevét viselő Lónyay-főcsatorna megépítését is ő kezdeményezte.

Terepasztal, szimulátor

– Májusban a gyermeknaphoz közeledve a vasútépítő, vasútfejlesztő munkásságát állítanánk reflektorfénybe, ugyanis hozzá köthető a Nyíregyháza–Ungvár vasútvonal megvalósítása. A Magyar Államvasutak Zrt. segítségével vasúttörténeti kiállítást szervezünk, terepasztal, szimulátor, kisvasút várja a fiatalokat és a felnőtteket. Tuzséron, Lónyán, Deregnyőn, Beregsomban és Bodrogolasziban is tervezünk konferenciákat, kiállításokat. Több könyv kiadásán is dolgozunk, néhány kiadványhoz pedig még hozzá sem tudtunk kezdeni. Júniusban és júliusban gyerektábor, fesztivál, a Szent György Lovagrend Nyári Egyeteme várja majd a hozzánk látogatókat. A további tervek között szerepel szobor és emléktábla készítése, emlékérem, emlékbélyeg és boríték tervezése is. Szinte az egész Kárpát-medencét felölelő vetélkedő felhívásán dolgozunk jelenleg. A kétfordulósra tervezett vetélkedő közel 130 iskolát érint határainkon belül és kívül.

Kapcsolat közgyűjteményekkel

– Nem is olyan régen volt egy időszak, amikor igyekeztek a múltat végképp eltörölni. Ennek a levét isszuk most, hiszen gróf Lónyay Menyhértről és családjáról kevés adat maradt fenn. A megyei közgyűjtemények mellett az országos szervezetekkel is felvettük a kapcsolatot annak érdekében, hogy az emlékév keretein belül minél több információt, családtörténeti eseményt tudjunk bemutatni a múlt iránt érdeklődőknek. Ezeknek az anyagoknak a felkutatása, előkészítése, dokumentálása nem kis feladat, de annál nemesebb kihívás a számunkra.

Borítókép: A Tuzsér Községért Közalapítvány nevében megkoszorúzta január 7-én Lónyán gróf Lónyay Menyhért síremlékét Klicsu Ferenc is | Fotó: M. Magyar László