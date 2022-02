A miniszter előadásában kiemelt területként szólt a hazafias és honvédelmi nevelésről, a Honvéd Kadét Program kiterjesztéséről, az Önkéntes Tartalékos Rendszerről. Emlékeztetett rá, hogy míg 2010-ben összesen 17 önkéntes katonája volt az országnak, ez a szám mára meghaladja a 11 és fél ezret, s sorra alakulnak az országban az önkéntes területvédelmi századok és ezredek.

– A felső- és a középfokú oktatásban tanulók már ma is ösztöndíjat kaphatnak, amennyiben vállalják a katonai kiképzést és a tartalékos szolgálatot. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatójaként kapott havi juttatás kötelezettséggel is jár, de mi a legjobbakat akarjuk a honvédség állományába, akik itthon, de ha kell, külföldi missziókban is kiválóan megállják a helyüket – mondta a tárcavezető.



– A mi népünk szabadsága és biztonsága csak rajtunk múlik. Ez nem várható el más országtól – hangsúlyozta Benkő Tibor, s megjegyezte: a NATO tagsággal feladatunk és kötelességünk is van, amit modern harcászati eszközökkel, kiválóan képzett katonákkal teljesíthetünk. Szólt arról is, hogy a haderőfejlesztéseket a kormány soha nem látott mértékben anyagilag és erkölcsileg is támogatja. Idén a védelmi kiadásokra 1003 milliárd forintot fordíthat a tárca, 2024-re pedig elérjük a NATO felé vállalt, a GDP 2 százalékát kitevő védelmi költségvetést.





Elkötelezett katonaváros



– Nyíregyházát 1869 óta úgy emlegettük, mint katonavárost. Nagyon sajnálom, hogy bezárt a katonai kollégium, bezárt az utolsó laktanya, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a városban és a megyében is visszaállítsuk a katonák presztízsét és hagyományát – jegyezte meg a város szülötte és díszpolgára. – Ezért fontos, hogy itt nyitottuk meg a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégiumot, s az sem véletlen, hogy itt a legnagyobb a területvédelmi ezred létszáma – utalt a honvédelem iránt elkötelezett megyére és városra a miniszter.