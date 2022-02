A kis Tünde sem szeretne kimaradni, kedvenc dinós kifestőjét a magasba tartva jelzi, nem Janó az egyetlen tehetség a családban. A fehérgyarmati ház – ahová rendhagyó sajtótájékoztatóra hívtak minket – minden szeglete életszeretetet, vidámságot, gondoskodást, szülői odaadást tükröz.

Itt mindenkinek megsimogatják az arcát, aki egy kis figyelemre vágyik. Árkosi Lajosné Éva mosolyogva invitálja beljebb a vendégeket, Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkárt és dr. Tilki Attila országgyűlési képviselőt.

Családban nevelkedjenek

– Az, hogy gondoskodjunk azokról, akik bármilyen szempontból rászorulnak, elemi érdekünk. A kormány szeretné tovább erősíteni, fejleszteni, családközpontúvá tenni a gyermekvédelmet, bármilyen furcsán hangzik is ez, hiszen mégiscsak olyan gyerekekről van szó, akik kénytelenek a szülői háztól távol nevelkedni. A cél az, hogy ha nem muszáj, a családból kiemelt gyerekekről ne egy intézményben, hanem otthonos környezetben, nevelőszülők gondoskodjanak tovább – emeli ki beszélgetés közben Fülöp Attila, s hozzáteszi: szerencsére a 23 ezer érintett gyermek kétharmada már így él.

– Kiírtunk egy pályázatot kifejezetten nevelőszülői hálózatok fejlesztésére: a 266 millió forintos keretből a fejlesztő-, gyógypedagógiai és gondozáshoz szükséges eszközök finanszírozását támogatja a kormány fogyatékkal élő, tartós beteg, speciális ellátást igénylő gyermekek számára, emellett a meglévő háztartási gépek javítására, cseréjére, újak beszerzésére is pályázhatnak a fenntartók február 28-áig.

Egy puszi, egy ölelés

– Fodrásznak tanultam, de igazából az óvónői pálya vonzott igazán, az azonban nem jött össze. A vendégeim között voltak olyan gyerekek, akik nevelőszülőknél nevelkedtek. Sokszor kértem az anyukájukat, hogy hadd maradjanak egy kicsit nyiratkozás után is. Megszerettem őket. Van ugyan két sajátom, de ahogy ők nőttek, növekedtek, úgy éreztem, jó volna, ha mindig lennének kicsik a házban... Most hat gyermekem van, a legkisebb ötéves, a legidősebb elmúlt tizennyolc, ő már utógondozott. Velük együtt tizennégy fordult meg a családban. Többet szárnyára engedtem, volt, akit hazaadhattunk, másokat örökbe fogadtak – sorolja vendéglátónk, a 62 esztendős Éva, aki harminc éve döntött a nevelőszülői hivatás mellett. Négy egészséges fiatal mellett – akikkel péntek délelőtt nem találkoztunk, mert iskolában voltak – egy enyhén és egy súlyosan értelmi fogyatékos gyermeket is nevel, őket rendszeresen viszi különböző fejlesztésekre.

– Ehhez rengeteg szeretet és türelem kell, csak teljes szívből lehet csinálni, máshogy nem érdemes. Nem mondom, hogy nincsenek nehezebb napok, de megéri. Nekem ez a legnagyobb boldogság, máshogy el sem tudnám képzelni az életem – árulja el Éva, míg Tündike és Janó körbevezeti a házban a vendégeket. S bár nagyokat nevetnek új barátaik társaságában, vissza-visszaszaladnak egy pusziért, simogatásért. Anya pedig ölel, mert erre tette fel az életét.

Erős, összetartó közösség

Mielőtt meglátogatta az Árkosi családot, Fülöp Attila államtitkár az elmúlt időszak szociális fejlesztéseiről tartott sajtótájékoztatót a Rozsályi Szociális Alapszolgáltatási Központban. Az intézmény nemrégiben 36,5 millió forintból újult meg, amihez a kormány 35 millió forinttal járult hozzá.

– Erős, összetartó közösség fogadott minket, ott voltak az idősek, a családok, a beruházást végző önkormányzat, az állam, ami a segítséget nyújtotta és dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, aki az ügyet felkarolta. A gondoskodáspolitikának az az alapja, hogy megértsük, ez egy közös feladat, amiben mindannyiunknak szerepe van – hangsúlyozta az államtitkár.