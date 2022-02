Huszonhárom évbe meg sok milliárd forintba került az ostobaság, amit a baloldaliak elkövettek annak idején, amikor szembementek a józan paraszti ésszel

– összegzett Kósa Lajos országgyűlési képviselő, amikor azt részletezte a fejlesztést ismertető keddi sajtótájékoztatón, hogy milyen elhibázott döntések árán valósulhat meg a beruházás. A képviselő felidézte: a baloldal már a kilencvenes évek végén olyan nyomvonaltervet képzelt el az M3-as autópályára, amely messze elkerüli Debrecent; a cél akkor az lehetett, hogy a cívisváros ne tudjon csatlakozni a sztrádához. Az Orbán-kormány korrigálva ezt, Polgárnál egy olyan ívet rajzolt, amelyre Debrecen és Nyíregyháza is rákapcsolódhatott volna. - Ezt a húzást akkor a baloldali sajtó el is nevezte Kósa-kanyarnak, amit büszkén vállalok – jegyezte meg a képviselő, majd hozzátette: a 2002-es újabb kormányváltás után azonban a baloldal úgy módosított a terven, hogy levágta azokat az ágakat, amellyel Debrecen és Nyíregyháza között közvetlen kapcsolat létesülhetett volna, ehelyett egy minden oldalról sztrádákkal határolt pihenőparkot építettek. Az abszurditás iskolapéldáját hozták létre az Archeoparkkal, amely ma is üresen áll, értékesíthetetlen. Ez az állatorvosi ló legyen intő jel arra nézve, hogy ha egyszer elrontunk valamit, azt hosszú évekbe telik helyrehozni, miközben az autópályán is megfigyelhető, hogy mindenki előre megy, nem hátra.

Tiba István, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos, csatlakozva Kósa Lajoshoz, évtizedes baklövések helyrehozásaként említette a bejelentett fejlesztést, de előre is tekintett, amikor úgy fogalmazott, hogy nemcsak Görbeháza számára rendkívüli jelentőségű a beruházás, de az ide tervezett MotoGP-pálya által is, amely Kelet-Magyarországnak, a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc tengelynek hozhat fellendülést, mind a gazdaságban, a turizmusban és a közlekedésben. – 15 éve arra vártunk, hogy azt a butaságot, amit a térségben autópálya-fejlesztés címen elkövetett a baloldal, legyen, aki helyrehozza – szögezte le Papp László, Debrecen polgármestere a sajtóeseményen. Rámutatott: azáltal, hogy a jövőben nem kell kilométereket autózni Polgárig ahhoz, hogy autópályán elérhetővé váljon Nyíregyháza, nagyban növeli a térség közlekedési rendszerének is a hatékonyságát. Kiemelte: a város gazdaságfejlesztési folyamatai, amelyek nem állnak meg Debrecen közigazgatási határánál, igénylik az ehhez hasonló csomópontfejlesztéseket. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere a cívisvárossal közös stratégiai szövetség fontosságát emelte ki a beszédében. Rámutatott, hogy a mostani fejlesztésen túl a 4-es főút 2x2 sávosítása, valamint a vasúti összeköttetés korszerűsítése is megkezdődhet. Hangsúlyozta, a térség nagyvárosainak közös érdeke, hogy partnerként, szövetségesként tekintsenek egymásra.



– A hiányzó ágak kiépítésével Debrecenből az M35-ös autópályán közvetlen kapcsolat létesül Nyíregyházával, továbbá az M3-as autópályáról Nyíregyháza felől érkezve lehajtási lehetőség jön létre Debrecen felé – ismertette a 4.9 milliárd forintos beruházás paramétereit Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese. Elmondta: a beruházást elnyerő Zemplénkő Kft. 2023. december 30-as határidővel vállalta a csomópont megépítését.

