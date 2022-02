Pontos, megbízható, hamar rendelkezésre áll, és választ ad a feltett diagnosztikai kérdésre. Dióhéjban így lehetne jellemezni, mit nyújt egy korszerű kórházi laboratórium, ahol naponta több száz, esetenként több ezer mintavétel történik, s évente több tízezer analízist bocsátanak ki a különböző szakterületeken gyógyító orvosok számára.

Nem kérdés tehát, hogy a betegségek diagnosztizálásában alapvető szükséglet a jól felszerelt, biztonságosan működő laboratórium, éppen ezért igyekeznek az egészségügyi intézmények laborjaikat fejleszteni.

A kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház egy határon átnyúló uniós pályázat segítségével egymillió eurót költhet erre a célra, sőt az egész laboratóriumi komplexum is megújulhat.

Ideiglenes helyen hat hónapig

– A múlt hét végén költöztettük át a részleget új helyre, a mintavételi helyiséget pedig a földszinten alakítottuk ki a beruházás idejére, zökkenőmentesen biztosítjuk a vérvételt, a diagnosztikát, hiszen ez az a részleg, aminek az év 365 napján, 0–24 órában működnie kell. A háziorvosoktól körjárattal begyűjtjük a labormintákat, a szolgáltatásunk folyamatos – mondta el lapunknak a kórház főigazgatója, Hegyi Henrik D., aki hozzáfűzte: várhatóan 6 hónap alatt megújulhat az épület, s az új automatákat is beüzemeltetik.

– Magas üzembiztonsággal működő gépeket szerzünk be, városi kórházak szintjének megfelelő lesz a fejlesztés, arra törekszünk, hogy 10-12 percen belül kapjon eredményt a klinikus, ha beérkezik egy mintavétel. Ez sürgősségi eseteknél lényeges, például egy infarktusnál. S ne feledjük, az időben elvégzett laboratóriumi szűrővizsgálatoknak köszönhetően már akkor kimutatható lehet egy kóros elváltozás, amikor klinikai tünetek még egyáltalán nem jelentkeznek a betegnél, valamint ugyancsak a rendszeresen vett vérvizsgálat eredményeinek segítségével lehet nyomon követni egy beteg állapotának javulását, ellenőrizni a terápia hatékonyságát, s felmérni egy orvosi beavatkozás lehetséges kockázatait is – sorolta a kórház főigazgatója, miért szükséges a beruházás.

Elárulta azt is, több fejlesztési terv van még a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház asztalán, a következő jelentős mérföldkő a sürgősségi osztály korszerűsítése lesz.

Ötször annyian az oltási akciónapokon

– Volt olyan hét, amikor hétköznap időpontfoglalással hozzávetőlegesen negyvenen jöttek el oltásra, a hétvégi oltási akciónapokon 200-220 fő is megjelent a kórházi oltóponton – említett egy kiemelkedő példát a kórház főigazgatója, akit arra kértünk, összegezze a januári oltási akciónapokkal kapcsolatos tapasztalatokat.

Hozzátette, a kisvárdai oltóhelyen népszerű volt a regisztráció nélküli lehetőség, és kényelmes is azoknak, akik munka után besétáltak és kérték a harmadik vakcinát.

– Úgy gondolom, akinek már van két oltása, felvette a harmadikat is, hiszen nemsokára csak így őrizheti meg a védettségi igazolványát, de voltak olyanok is, akik az első oltást kérték. Meg kell említeni, hogy a fiatalabb korosztályból is jöttek. Folytatódnak az oltási akciónapok a kisvárdai kórházban is, csütörtökön, pénteken 14–18 óra között és szombaton 10–18 óra között. Arra kérjük a lakosságot, hogy ne mindenki 14 óra körül jöjjön oltásra, lehet később is, 17 óra után, hogy ne legyen tumultus, a maszk pedig kötelező!

– Nyitva áll az 5–11 éves gyerekek oltása is, őket egy elkülönített helyen fogadjuk, felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyerekekkel a megadott időpontra pontosan érkezzenek.