Ukrajnát szerdán szerencsére nem rohanta le senki, ennek ellenére az ukrán–orosz konfliktus egyre kaotikusabb. A NATO és Joe Biden – miközben az utóbbi továbbra is fenyegető hangot üt meg – kész tárgyalni az oroszokkal, persze nem tudni, milyen feltételekkel. És bár az orosz védelmi miniszter szerint nevetség tárgya, hogy a hadgyakorlatukat egy invázió előkészületeinek nézték, az USA és Nagy-Britannia kormánya továbbra is szemmel tartandó, közveszélyes fenevadként tekint az orosz medvére.

Ellentmondó megítélések

Többen, közöttük magyar elemzők is szerződésszegéssel vádolják az orosz felet, amiért annektálta a Krím félszigetet, miközben mások szerint Ukrajna önállóan soha nem létezett, nem is létezhetett, csupán helyi szín a keleti szlávság hatalmas tengerében. A külpolitikai elemzők – attól függően tehát, hogy a nyugathoz vagy kelethez érzik magukat közelebb – ugyancsak megosztottak a kérdésben, a háborús pszichózis pedig folytatódik tovább. Ezért tartjuk fontosnak, hogy közreadjuk Dr. Dupka György történész, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatójának gondolatait, aki leginkább a Kárpátalján élő magyar kisebbségért, a kistelepülésekért aggódik.

– Fájó szívvel vesszük tudomásul, hogy a nyolc éve tartó orosz–ukrán konfliktus miatt sokan elköltöznek Ukrajnából, illetve Kárpátaljáról is, holott ez nem a mi háborúnk, békében akarunk élni mindenkivel, itt a szülőföldünkön. Sajnos egy sor ellenérzés fogalmazható meg Kijevvel szemben is. A legfájóbb „pontok” között említhető a 2014-es államfordulat, a Majdan után elfogadott oktatási és a nyelvtörvény, amelyeknek köszönhetően drasztikusan leszűkültek a magyar nyelv és kultúra kárpátaljai gyakorlásának lehetőségei. Emiatt fokozatosan felszámolódott az addig kiválóan működő oktatási rendszerünk. Hovatovább az anyanyelv használata a hivatalos életből a magánszférába és az egyházi közegbe szorul vissza. Harminc év után ott tartunk, hogy mi, Kárpátalján élő őshonos magyarok nem adhatunk hangot a véleményünknek, nem állhatunk ki anyanyelvünk és kultúránk védelméért, mert rögtön megbélyegeznek. Így lettem én is – sok társammal együtt – kárpátaljai szeparatista, soviniszta, revizionista, Ukrajna területi egységének megbontója.

Kalandvágyók, kimenekítettek

Kíváncsiak voltunk arra is, mennyi kárpátaljai magyar kerül a frontvonalra. – A hadkiegészítő parancsnokságok nem rendeltek el kötelező sorozást. Csak azokat viszik tavasszal vagy ősszel, akik a törvényes katonai szolgálatra kötelezettek. Ettől függetlenül bárki jelentkezhet szerződéses katonának, kérheti magát a keleti frontvonalra. A magyarok között is akadnak kalandra vágyó fiatalok, akik szerződéses katonának jelentkeznek. De ez nem tömeges. Inkább az tapasztalható, hogy a fiús szülők – jóval a katonai sorozás előtt – Magyarországra, Szlovákiába és más országba viszik a gyerekeiket, hogy továbbtanuljanak, szakmát szerezzenek és végleg letelepedjenek. A fiúgyermekekkel gyakran a szülő is külföldre költözik. Ezért fenyegeti a kiöregedés a magyarlakta kistelepüléseket. Sok az eladó ház, többen hol külföldön, hol a szülőföldjükön élnek felváltva, ingázó munkavállalók. Az orosz–ukrán frontvonalon úgynevezett „állóháború” folyik – tudtuk meg.

Csupán ijesztgetés

Dr. Dupka György is azt a véleményt osztja, hogy a délkelet-ukrajnai helyzet gordiuszi csomóját csakis diplomáciai úton lehet átvágni. Zárásképpen még hozzátette: – A sajtót kellene már megregulázni, hogy hagyjanak fel a pánikkeltéssel! Kijev sem akarja katonai erővel visszafoglalni az oroszok által megszállt területeket, aminek a józanul gondolkodó többség szerint a fordítottja is igaz. Oroszország sem akarja megtámadni Ukrajnát, habár a népbeszéd szerint „az oroszok már a spájzban vannak”. A jelenlegi feszültséget „a szavak háborújának” tartjuk mindkét fél részéről. Az oroszok „nem bolondok”, tudatában vannak, hogy Ukrajna megtámadásával sokkal többet veszítenének, mint nyernének. Egyesek egymás ijesztgetéséből is hasznot húznak, ami csak árt az ukrajnai magyar kisebbségnek. Minden itt élő kárpátaljai magyar reménye, hogy a magyar–ukrán párbeszéd előbb-utóbb meghozza eredményét. Ettől függetlenül magam is ahhoz a csoporthoz tartozom, akik támogatják Ukrajna európai integrációs törekvését. Szeretnénk úgy élni, ahogy az erdélyi, felvidéki honfitársaink, akik útlevél nélkül tarthatják egymással és az anyaországgal a sokrétű kapcsolatot. Örülünk, hogy Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közméltóságai, vezetői együttműködésre törekszenek. Üdvözlendő lenne, ha a Nyíregyháza–Kisvárda–Vásárosnamény–Fehérgyarmat tengelyen sokezres munkaerőt foglalkoztató gyárak települnének magyar kormányzati támogatással, mert ez nagymértékben csökkentené a munkaerő elvándorlását a nyugati térségekbe.

Borítókép: Avgyijivka település közelében, de az orosz–ukrán frontvonalon másutt sincsenek biztonságban az ukrán oldalon harcolók | Illusztráció: MTI