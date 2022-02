Egyre aggasztóbb hírek érkeznek hozzánk a szomszédos Ukrajnából az eszkalálódó orosz–ukrán, vagy fogalmazhatnánk úgy is, hogy orosz–amerikai konfliktus miatt. A külügyminiszter legutóbb már azt javasolta a magyaroknak, hogy ha kiutazást forgatnak a fejükben, inkább halasszák későbbre. Több ország is távozásra szólította fel az egyre inkább felforrósodó kelet-európai államban tartózkodó állampolgárait. A helyzetet a pápa is aggasztónak értékelte, olyannyira, hogy imádkozott is a békéért. A két szemben álló fél egymásra mutogat: a világsajtó szerdára időzített orosz invázióról beszél, az oroszok szerint viszont Amerika szítja a hisztériát, és felpumpálják az országot fegyverekkel. Az ukrán kormány egyelőre nyugalomra int, de vajon közeli szomszédokként tényleg semmi okunk az aggodalomra?

Tárcaapasztó őrület

– Kárpátalján viszonylagos nyugalom uralkodik, őszintén szólva az embereket legfőképpen az foglalkoztatja, hogy február 11-étől Kárpátalja vörös zónába kerül, és újra sokak mindennapjait megkeserítik az életbe lépő szigorítások – tájékoztatta lapunkat dr. Dupka György történész, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója. – Ugyanakkor az emberek egyre gondterheltebbek. Mindenütt érezhető a hangulatváltás, amit a háborús készülődés generál. Ebben az őrültnek tűnő helyzetben naponta megtapasztaljuk, hogy a médiatérben tovább éleződik az ukrán–orosz konfliktus. A bőrünkön érezzük a helyzet súlyosságát, mert a pánikkeltés miatt hanyatlásnak indult a gazdaság. A pénzváltóknál napirenden van a valutaárfolyam zuhanása.

– Az ukrán hrivnya egy hét alatt több mint 8 százalékot vesztett értékéből, ami leapasztja a pénztárcánkat, tönkreteszi a hrivnyamegtakarításainkat. A kereskedelemben több mint 10 százalékkal nőttek az árak, bekövetkezhet a lakossági betétek és hitelek kamatainak a növekedése is.

– Az ukrán gazdasági lapokból ugyancsak az olvasható ki, hogy a külföldi befektetők eddig 12,5 milliárd dollárt vontak ki az ukrán gazdaságból a lehetséges orosz invázióval kapcsolatos riasztó információk miatt. Leállítják az ukrajnai, ezzel egyetemben a kárpátaljai projekteket, a vállalkozásoknak sokkal nehezebb pénzforrásokhoz jutni a külső piacokon. Feltételezhető, hogy az oroszok jól ismerik és ki is használják Ukrajna gyengeségeit, példa erre a szén- és olajtermék-ellátás leállítása, vagy az ukrajnai gázvezetéken keresztüli gáz­tranzit jelentős csökkentése. Mindennek a levét a lakosság issza, illetve fizeti meg az árát. Egyre nagyobb a munkanélküliség, a munkaerő-elvándorlás, az ország jelenleg nem tudja eltartani kenyérkereső népét. Egyébként minden kárpátaljai, nemzetiségtől függetlenül az ukrán–orosz konfliktus békés rendezésében bízik – magyarázta a történész.

Hadgyakorlat és szirénák

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a háborús készülődésből tapasztalható-e bármi a kárpátaljai falvakban, városokban.

– Én eddig, Kárpátalján járva nem láttam hadműveletekre alkalmas harci járműveket, sem pedig masírozó katonák felvonulását. Olyasmi megtörténik egy-egy nagyobb településen, hogy a katasztrófavédelem emberei ellenőrzik az óvóhelyeket, bunkereket és más védelmi objektumokat. A nagyobb városokban az ukrán hazafiak, önkéntesek nyugalmazott kiképzőtisztek közreműködésével harcászati gyakorlatokat tartanak. Ungváron, a polgármesteri hivatal szervezésében például polgári képzést hirdettek a lakosság részére. Időnként a szirénákat is bekapcsolják. Más településeken is tartottak polgárvédelmi gyakorlatokat, február közepén az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai a munkácsi és beregszászi járásokban szerveztek terror­elhárítási gyakorlatot, a képzést valósághű körülmények között tartották. Adott időszakokban korlátozhatják a forgalmat, a lakosok okmányellenőrzésre is számíthatnak.

Nem háborúpártiak

– Felhívták a lakosság figyelmét, hogy minden intézkedésre a jelenlegi jogszabályokon belül, az emberi jogok tiszteletben tartása mellett kerül sor – magyarázta dr. Dupka György, s hozzátette: – Mi, kárpátaljaiak nem vagyunk háborúpártiak. De azt sem feledjük, hogy az elmúlt 8 év alatt az orosz–ukrán konfliktus miatt több mint 20 kárpátaljai magyar és több mint 100 kárpátaljai lakos vesztette életét. A kárpátaljai magyarok nagy többsége nem oroszpárti.

– Nem felejtjük el az oroszok közreműködésével vérbe fojtott 1848–49-es magyar szabadságharcot, az 1956-os eseményeket, az 1944 őszén Moszkva parancsára Kárpátalján levezényelt „málenkij robotot”, az elhurcolt 30 ezer ember sorsát, akik közül minden harmadik odahalt. Ez népirtás volt. Nem hiányzik a háború senkinek. Az egyszerű emberek véleménye az, hogy ha Amerikának, a Nyugat egyes országainak hiányzik a vérontás, akkor háborúzzon Oroszországgal, minket hagyjanak békében.

Az egyik oldal orosz invázióról beszél, a másik amerikai hisztériakeltésről

Mindenütt érezhető a hangulatváltás, amit a készülődés generál