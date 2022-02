1972. február 13., vasárnap

Nyíregyházán született az első magyar minitévé

Kora néhány nap, súlya 2 kiló 46 deka. A három szülő: Bíró László, Tóth Attila és Borús Gábor. Neve még nincs. A bébi nem más, mint az első magyar hordozható mini televíziós készülék. Nyíregyházán született, február elején. Decemberben kezdték el a készülék építését. Képernyője nem nagyobb egy levelezőlapnál, 14-szer 12 centi. A kép minősége, üzemelési paraméterei felülmúlják a hasonló kategóriájú külföldi készülékek teljesítményét. A kihúzható botantenna segítségével egyaránt használható utcán, mint a táska- és zsebrádiók, vonaton, buszon, gépkocsiban. Egyaránt üzemeltethető akkumulátorral, szárazelemmel és hálózatról. Ebből szempontból is univerzális.

Fogyasztása nem több, mint egy zseblámpaizzóé. Fél métertől két méterig tetszés szerinti távolságból nézhető, de ennél közelebbről és távolabbról is kiváló képminőséget nyújt.

Érdekessége, hogy az ország két nagy tévé- és rádiógyárát megelőzve a nyíregyházi GELKA szakembereinek sikerült elkészíteni az első hazai minitévét, melynek több száz pici alkatrészét saját kezűleg kellett elkészíteni, csupán a képcső származik külföldről, a Szovjetunióból.

Személyesen is meggyőződtünk a bébi tévé teljesítményéről. Bíró László, a GELKA nyíregyházi vezetője elmondta, hogy alapos próbaüzemelés után, néhány hét múlva a Központi Minőségvizsgáló Intézet gondjaira hízzák az újszülöttet. Amennyiben a KERMI szakemberei is kifogástalannak találják a nyírségi minitévét, megvan a lehetőség, hogy hozzálássanak a hordozható legkisebb magyar tévékészülék gyártásához. Valószínű, hogy a következő hetekben, hónapokban még egy-két kistestvérét is elkészítik, hogy több készülék teljesítménye alapján szerezzenek bizonyosságot a konstrukció tulajdonságairól.

Az első hazai minitévé után újabb, itthon még járatlan utat kíván feltörni a nyíregyházi alkotóhármas. Úgynevezett videomagnó - képmagnó - elkészítését tervezik, amely a különböző események rögzítését és visszajátszását teszi lehetővé.