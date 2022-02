– Amint értesültünk a háború kitöréséről, azonnal hívtam azokat a polgármestereket, akiknek a településén ukrán-magyar határátkelő van. Jártam Lónyán, Beregsurányban, Barabáson és Tiszabecsen, péntek reggel pedig Záhonyban kezdtem a napot, itt már meg tudtam nézni, hogyan tölthették az első éjszakát a művelődési házban azok, akik Ukrajnából – elsősorban vasúton – érkeztek, s menekültek a háború elől – mondta lapunknak dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, aki úgy fogalmazott: szívbemarkoló látni a családokat, ahogy egy-egy bőrönddel álldogálnak az út szélén, a buszmegállóban. Emlékeztetett rá, hogy csütörtök este fél 10-ig lehetett a 18 és 60 év közötti férfiaknak elhagyniuk Ukrajnát, a bevezetett hadiállapot miatt erre már nincs lehetőségük.



– Az ukrán fél lezárta előttük az utat, de korábban soha nem láttunk ennyi autót a határon – tette hozzá a képviselő, s Tiszabecset említette, ahol a hat sávból ötöt nyitottak meg a bejövő forgalom előtt, a kimenő sávokból is kettőt. – Azt látjuk, hogy a legtöbb családért jönnek rokonok, ismerősök, így rövid időt töltenek a határmenti településeken, ahol az önkormányzatok azonnal kialakították a melegedőket – polgármesteri hivatalban, művelődési házakban –, itt a lakosságnak is köszönhetően forró teát és ételt is kapnak a menekültek.