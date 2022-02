1982. február 7., vasárnap

Ilyen lesz az aluljáró Nyíregyháza belvárosában

Nagy érdeklődés és kíváncsiság előzi meg a szabolcsi megyeszékhely leendő új látványossága, a központban épülő aluljáró építését. A városi tanács szakembereitől megtudtuk, hogy még az idén nekilátnak a kivitelezők a munkálatokhoz. S mivel az aluljáró fölött egyúttal új, felszíni csomópont is kiépül, a tennivalók dandárját két vállalat, a KEMÉV és a KÉV végzi.

A jelenleg is épülő piramisházak és a Kelet Áruház előtti tér alatt húzódó aluljárót négy irányból lehet majd megközelíteni. A levezető lépcsőrendszer mellett - gondolva a gyermekkocsikkal közlekedőkre valamint a rokkantakra - rámpát is kiképeznek majd. A 760 négyzetméter alapterületű aluljárórendszer padlózatát kétszínű gránitlapokkal burkolják majd be, a lépcsők pedig jól tapadó kvarcitlapokból állnak. A falazat pirogránit öltönyt kap. Az aluljáró esztétikai képét két telefonfülke és vitrinsor színesíti majd. A tervek szerint az új aluljárót 1983 második félévétől vehetik igénybe a gyalogosok.

Nyírségi monoszkópvadász: találkozás a turbános bemondóval

- A jordán televízió adása mindig Korán-idézetekkel kezdődik, aztán a kamera messziről egy ablakra irányul, amely jön, jön egyre közelebb. Végül megjelenik a turbános tv-bemondó, mélyen meghajol - szakasztott úgy, mint A hét műsorában Hajdú János - majd elmondja a híreket.

Mindezt Gyurkovits Gábor, egy olyan ember mondja, aki sohasem járt Jordániában, nem tud arabul. De beszél még másról is. Nemcsak a jordán televízió monoszkópját és adáskezdő inzertjét ismeri, bekalandozta már fél Európát, Olaszországon át az NSZK-tól Kijevig. Mindezt tette úgy, hogy ki sem mozdult a szobájából. Sőt: - Volt olyan időszakom, alig vártam, hogy hazaérjek, letelepedjek a készülékem elé. Vadászgattam türelmesen. Mert valóban nagy-nagy türelem kell ahhoz, hogy az ember befogja az olasz, a finn, a norvég, vagy más ország valamelyik televíziós állomását. Most télen ez lehetetlen. Nyári időszakban az ionoszféra különböző rétegeiből visszaverődő televíziós hullámok viszonylag nagy távolságok esetén is elcsíphetők.

Ennyit bevezetőként a TV-DX-ről, erről a furcsa és csak kevesek által gyakorolt, szép hobbiról. Gyurkovits Gáboron kívül talán nincs is más a megyében, akit a televíziózásnak ez a kevésbé szórakoztató módja érdekelne. De őt magát vajon mi vitte rá a monoszkóp keresésére?

- A véletlen. Három éve ültem a televízióm előtt, csavargattam a csatornaváltót és bejött egy ismeretlen adóállomás. Azt hiszem, spanyol. Ettől kezdve állandóan kerestem az újabb és újabb adóállomásokat. Megtudtam azt is, hogy az országban mások is foglalkoznak ezzel, sőt Budapesten TV-DX-klub is működik. Van szakirodaima is a televíziós távolsági vételnek, az antennaépítésnek.

Kialakult a szenvedély. Készültek a Gyurkovits-féle antennák és egyre több lefényképezhető monoszkóp tűnt fel az ORION-70 típusú készülék képernyőjén. A lefényképezett monoszkópokat Gyurkovits Gábor elküldte a televíziós társaságoknak, azok azonosították és a vételt igazolták. A rádiózásban ez már nagy múltú hagyomány, televízió esetében ritka, mint a fehér holló. De hát mi haszna mindennek?

- Az ember igyekszik ismereteit bővíteni. Én a televízióról, az adásvételről kívántam többet tudni. Úgy érzem, ma már többet tudok, de ez anyagiakban nem mérhető. Talán úgy, hogy kiadásokkal jár, egy-egy antenna elkészítéséhez az anyag két-háromszáz forint.

A monoszkópvadász polgári foglalkozása műszerész. A nyíregyházi malomban egy lisztcsomagoló gépsor irányítása, üzemeltetése a feladata. Álma, vágya a rádiózáshoz, televíziózáshoz kapcsolódik. A család, a feleség és a két gyerek megértő türelemmel viseli mindezt. Persze ők a televízióban nem a monoszkópot, hanem a jó műsorokat figyelik, élvezik.

1992. február 7., csütörtök

Lesz-e pornóstop Nyíregyházán?

Városunk újságosstandjain, hírlap- és könyvárusító helyein, ha nem is a fővárosi pornó- és szexáradathoz hasonló mértékben, keresés nélkül is rábukkanhatunk a korábban csak csempészúton beszerezhető, féltve dugdosott és titokban nézegetett kiadványokra.

Közismertek a főváros főpolgármesterének korlátozó intézkedései a szexkiadványok (újságok, videókazetták, magazinok stb.) gáttalanul szabad terjesztésének visszaszorítására. Várhatók-e nálunk is hasonló lépések? Tervez-e a megyeszékhely polgármestere valamiféle adminisztratív beavatkozást?

Mádi Zoltán megítélése szerint a mi helyzetünk nehezen hasonlítható össze a budapesti, már-már tarthatatlan állapotokkal. Teljesen makulátlanok mi sem vagyunk e tekintetben, de például a pornókazetták tömeges árusítása nálunk még nem vált evidenciává. A polgármester elmondotta, hogy egyelőre nem terveznek korlátozó szabályozást, de nincs kizárva, hogy a negatív, ízlés- és erkölcsromboló tendenciák erősödése esetén mégiscsak intézkedni kell.

MÜÁRT-márkaboltot nyitottak Nyíregyházán, a Guszev-lakótelepen. Főként műszaki árukat, boltberendezési tárgyakat értékesítenek.

Puszta kézzel győztek a kótaji matrónák a vasvillás férfiak ellen

Kótajban egy idős férfi jó erőben lévő fiával közösen akart igazságot szolgáltatni. Az idős ember lánya sírva ment haza azzal, hogy őt az utcán H. J. minden ok nélkül megverte. Az öreg vasrudat, a fia vasvillát vett magához és berontottak abba a házba, ahol a verekedő tartózkodási helyét feltételezték. Ott azonban csak három asszonyt találtak. A háziasszonyra támadtak szitkozódva és követelték, hogy hozza elő H. J.-t. Az asszony tagadta, hogy a férfi a házban lenne. Erre az öreg vasrudat nyomott a nyakához, a fia pedig a nyomaték kedvéért a vasvillával hadonászott.

A három asszony azonban összefogott és puszta kézzel kizavarták a váratlan látogatókat. A háziasszonynak nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett a nyakán, de könnyű testi sértés miatt nem tett feljelentést. Magánlaksértés miatt azonban igen. A Nyíregyházi Városi Bíróság T. Á.-t és T. J.-t egyaránt 4-4 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős.

A nemrég átadott nyírbátori mosóporgyár tetszetős épülete.

2002. február 7., csütörtök

Őszre elkészül a sóstói Krúdy-szálló

Rövid időn belül megkezdődik a Krúdy-szálló felújítása, s őszre kész kell lennie. Már lehet ide tervezni a szilveszteri programot. Mint szálloda, nem működik tovább, más, szórakoztató, szolgáltató funkciót kap. A műemléki felügyelettel egyeztetve elkészültek a tanulmánytervek, most a kiviteli terveken van a sor. Négy szint lesz. A földszinten az eredeti állapotában állítják helyre a főbejáratot, itt lesz a kávéház kis terasszal, s a néhány száz vendég fogadására alkalmas báltermek. Persze ugyanúgy megmarad a terasz, mint amilyennek a nyíregyháziak szeretik, csak azt is rendbe teszik. Az emeleten háromszáz férőhelyes konferenciaterem, a fölötte kialakított szinten pedig mintegy 450 négyzetméteren kaszinó, bár lesz.

A rekonstrukció korabeli, a nyitáskor készült fényképek alapján zajlik majd. A beruházás 400-450 millió forint lesz, a pénz megvan rá.