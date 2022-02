A szenvedélybetegeknek nyújt segítséget a Nagyecsedi Tábita Remény Háza, amelyet pénteken adott át ünnepélyesen a Baptista Szeretetszolgálat Tábita Alapszolgáltatási Központja. A nappali szolgáltató intézmény 50 ember fogadására alkalmas, a rászorultakról három szakképzett szociális munkás gondoskodik. Bárki fordulhat a szakemberekhez a hét minden napján, azaz szombaton és vasárnap is 8 és 14 óra között, kedden és csütörtökön 10-től 18 óráig, aki mindennapi életében problémákkal küzd. A munkát addiktológus-pszichiáter segíti, aki minden hónapban tart foglalkozást.

Út a gyógyuláshoz

– Nagyecsed egy olyan kisváros, ahol a szociális szolgáltatások nagy részét már megszervezték, a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ egy mikroközponti feladatot lát el a településen – emelte ki Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. – Most mindez kiegészült a Baptista Szeretetszolgálat hiánypótló intézményével. Gondoljunk csak bele, mekkora segítség lehet az érintett családoknak, amikor napközben felszabadulhatnak az erőforrásaik, a betegséggel küzdő hozzátartozójuk pedig egy intézményi környezetben szakszerű segítséget kap, és közben olyan emberekkel is találkozik, akik hasonló problémákkal küzdenek, megnyílhatnak egymásnak és a gyógyulás útjára léphetnek. A nappali ellátásban nem érzik bezárva magukat, megtapasztalhatják, hogy ők is fontosak.

– Egy nagyobb intézményrendszer nagyecsedi telephelyét adhattuk át hivatalosan is pénteken, hiszen február 1-jén megnyitotta a kapuit. Már az elmúlt néhány hétben is sokan megkerestek minket: volt szenvedélybetegek és olyan emberek egyaránt, akik jelenleg is küzdenek valamilyen addikcióval – mondta el lapunknak dr. Heidl Beáta, a Tábita Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője. – Akár meleg ételre, ruházatra vagy annak tisztására, terápiára, gyógyszeres kezelésre, a kezelésük szakorvosi vagy házorvosi utánkövetésére van szükségük, vagy a foglalkozásukban szorulnak támogatásra: bármiben tudunk nekik segíteni.

A dohányzás is függőség

– Engem is meglepett, hogy máris milyen sokan fordultak hozzánk: szerencsére nem azt érzék, hogy ezzel nyíltan beismernek egy problémát, amit szégyellnek, hanem valóban meglátták a segítő szándékot. Sőt: a megnyitó ünnepségünkön az egyik ellátottunk kiállt, és felolvasta az egyik saját versét – fűzte hozzá az intézményvezető. – A szenvedélybetegségnek sokszor a legsúlyosabb formáját látja a társadalom, ezért úgy gondolják, hogy aki ilyen problémával küzd, arról már mindenki lemondott. A függőségnek azonban nagyon sok típusa van. Az egyik legsúlyosabb addiktív szer a drog, mi itt ezzel valószínűleg kevésbé fogunk találkozni, de a különböző súlyosságú alkoholproblémákkal annál inkább. Sokan arra sem gondolnak a szenvedélybetegekkel kapcsolatban, hogy a dohányzás is nagyon súlyos addikció. Arra törekszünk, hogy nálunk senki ne érezze magát megbélyegzettnek, és abban bízunk, hogy minél több érintett élni fog a terápiás lehetőségekkel.