Naponta 800 főnek biztosít ételt Ibrány központi közétkeztető főzőkonyhája, amely 37 millió forintból újulhatott meg. Ahogyan a pénteki hivatalos átadón megtudtuk, második napja, hogy már az új konyhában főtt meg a finom étel, pénteken húslevest, sült csirkecombot készítettek kukoricás rizzsel, amit az ebédidőben jóízűen fogyasztottak el az Ibrányi Árpád fejedelem Általános Iskola diákjai. A komplexum az iskolához tatozik, közvetlen szomszédságában helyezkedik el.

Az ünnepségen Trencsényi Imre, Ibrány polgármestere beszélt a fejlesztés paramétereiről. Elmondta, az összköltséghez az önkormányzat is hozzájárult 2 millió forinttal. Hozzáteette, fontos volt ez a beruházás, ugyanis a konyhai eszközök már igen elavultak voltak, ezeket nagykonyhai gépekre cserélték, a padló új burkolatot kapott. – A technológiai fejlesztéssel könnyebb és komfortosabb lett a konyhán dolgozók munkavégzése, a gyermekétkeztetés változatosabbá és egészségesebbé tehető. A környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vettük, modern és energiatakarékos fagyasztót vásároltunk – mondta a polgármester, és megköszönte a képviselő-testület közreműködését a sikeres pályázatban. Ha már a pályázatoknál járt, megragadta az alkalmat és felidézett néhány fontos fejlesztést a közelmúltból. Megtudtuk, új helyre költözhetett a munkaügyi kirendeltség a városban, valamint bővülhetnek a bölcsődei férőhelyek a településen. – Igyekszünk minden olyan pályázati lehetőséget megragadni, amelyek szakmailag indokoltak, hosszú távon fenntarthatóak és gyarapítjuk vele a településünket. Ha végigmegyünk Ibrányon, látjuk, hogy épül, szépül a város. Elkezdtünk a Tisza-part rendezését a védett oldalon is, visszavásároltuk a régi úttörő tábor területét, hogy sikerrel nyújthassunk be turisztikai célú pályázatunkat, és újra gyerekeket táboroztassunk Ibrányban – emelte ki egy újabb tervet a városvezető, aki nem feledkezett meg szólni a foglalkoztatási paktumról, és a belterületi útfelújításokról sem.

Forrás: KM/Pusztai Sándor

Ez utóbbihoz szolgált egy friss és jó hírrel dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője.

– A vidékfejlesztési támogatásból részesülhet a város, sikeresen pályázott, a megítélt támogatás 272 millió forint, amit útfejlesztésre fordíthat. Ezzel egy rossz minőségi mezőgazdasági utat stabilizálhatnak, amelyet a helyi gazdák nap mint nap használnak. Folytatódhat tehát az a fejlődés, amit az itt élők az elmúlt években megtapasztalhattak. Utak korszerűsödtek, körforgalom épült, a zöld város program sikeresen zárult, és sorolhatnánk tovább a beruházásokat. Szerintem méltó járásközpont jött létre Ibrányban, s ha májusban jönnek az uniós pályázatos új körös kírásai, nem fog lemaradni azokról sem – szólt a további lehetőségekről is az országgyűlési képviselő. Majd gratulált az új főzőkonyhához, ami szerinte az elmúlt időszakban „slágerberuházás" volt a településeken, ugyanis a lakosság a közétkeztetés minőségén keresztül is megítél, véleményez egy-egy önkormányzatot.