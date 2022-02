„A családi adóvisszatérítés azt bizonyítja, hogy a magyar kormány nagyon jól kezelte a pandémiás helyzetet, és stabil lábakon áll az ország. A számok egyértelműen bizonyítják, hogy jelentősen erősödik a magyar gazdaság, hiszen több mint 6 százalékos lehet az előző évi növekedés. Február 15-ig megkapják a gyermeket nevelő szülők mellett a várandós kismamák és a velük közös háztartásban élő házastársuk is a családi adóvisszatérítést” – erősítette meg dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő a pénteki, nyíregyházi sajtótájékoztatóján.

„Összességében több mint 600 milliárd forintot ad vissza a családbarát kormány. Azért is fontos az anyagi segítség, mert a feltörekvő generáción múlik az ország jövője. Szabolcs-Szatmár-Beregben és ezen belül Nyíregyházán is sok ezer szülő jut most jelentős összeghez, amelyet szabadon használhat fel” – mondta dr. Szabó Tünde.