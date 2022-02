1982. február 3., szerda

A jégtörő naponta feltöri a jeget a vásárosnaményi Tiszán horgonyzó hajók körül, nehogy a jégtáblák kárt tegyenek a folyami járművekben.

1992. február 3., hétfő

Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Hajdú-Bihar kapja meg a mentőhelikoptert?

Lehetőség nyílt arra, hogy az öt újabb mentőhelikopter egyikét, melyet az Aerocaritas Németországból kapott, Szabolcs-Szatmár-Bereg kapja meg. Több érv is szól a mentőhelikopter idetelepítése mellett. A megnövekedő határforgalom következtében sajnos több közúti balesetre kell felkészülni, mert a volt szocialista országokból érkező gépkocsik műszaki színvonala, s időnként a vezetési morál nem éri el az európai normákat. Másrészt az autópálya-építés során, illetve utána szükséges egy ilyen helikopter, mely gyorsan el tudja érni a baleset helyszínét, onnan pedig a kórházat.

A jelen és a jövő igénye a mentés e formája, bár azt sem lehet eltitkolni, a kecsegtető ajánlat gondok forrása is. A 28 millió forintos évi üzemeltetési költségből ugyanis húszmilliót megyénknek kellene állni, ehhez pedig elő kell teremteni az anyagiákat. A nyíregyházi és a megyei közgyűlés is megtárgyalja a témát, vélhetően a pénz előteremtésének szándékával, de valószínűleg más önkormányzatok, vállalatok, szervezetek támogatására is szükség lesz. És az újabb reményforrás a társadalombiztosítás, jó lenne, ha a finanszírozáshoz hozzájárulna a cél érdekében. Információink szerint a mentőhelikopter-telepítést a helyi mentőszervezet főorvosa is támogatja, hiszen sok kistelepülés így kapcsolódhatna be nagyobb hatékonysággal a sürgősségi betegellátásba.

Döntés februárban várható, amikor a Népjóléti Minisztériumban tárgyalnak az érintettek, ekkor derül ki, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Hajdú-Bihar kapja meg a mentőhelikoptert.