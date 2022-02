A legnépszerűbb videómegosztó portálon keresgélve számos régi bulifelvétel jöhet velünk szembe, amitől elfoghat minket a nosztalgia. Ilyen ez a Club Sevenben készült felvétel is, ami egy 2009-es márciusi promóciós bulin készült. A partyn egy gyönyörű model lány is részt vett, aki felső és melltartó nélkül érkezett: csupán festék takarta. A testfestés elmondása szerint nagyjából háromnegyed óráig készült, és arról is mesélt, hogy a legtöbb pasi nem úgy reagált rá, mint gondolnánk: megijedtek, pont azért nem mertek kezdeményezni, mert a lány túlságosan szép.

Forrás: youtube / szepkavezo

És te hova jársz bulizni? Melyik a kedvenc beülős helyed? Nevezz és nyerj!

Most arra vagyunk kíváncsiak, napjainkban melyek azok a helyek, ahová szívesen jártok bulizni, hol lazítotok hétvégén vagy akár hétköznap estéken. Melyik helyen eszitek a kedvenc pizzátokat, vagy hol méri a kedvenc sörötöket a kedvenc csaposotok?

Elindult a Törzshely 2022 játékunk, melynek az első, február 14-ig tartó szakaszában jelöléseket várunk, hogy megtudjuk, melyek olvasóink kedvenc megyei vendéglátóhelyei.

Ha van olyan hely, ami kedves a szíveteknek, ahová a legszebb emlékeitek kötődnek és ahol mindig örömmel látnak, ne habozz, nevezz be a játékunkba.

Nevezni akár vendégként, akár tulajdonosként is lehet. A jelöléseket három kategóriában (megyeszékhely, város, község) várjuk a szon.hu/torzshely oldalon. A nevezéshez nincs más dolga, mint az oldalunkon kitölteni a jelölési űrlapot és feltölteni egy, a helyről készült képet.

És hogy mi lehet törzshely? Nehéz nekünk definiálni, hiszen bármely alkalmi vendéglátóhely, bár, italüzlet, étterem, zenés-táncos szórakozóhely, büfé, cukrászda és ezeknek a mutációja nevezhető.

A jelölési szakaszt követően 2022. február 28-tól szavazással egybekötött nyereményjáték indul, ahol a szavazók között nettó százezer forint értékű pénznyereményt sorsolunk ki, a legtöbb szavazatot kapott Törzshelyek pedig milliós értékű reklámcsomagot nyerhetnek.

Látogasson el a szon.hu/torzshely oldalunkra és nevezze be még ma a kedvenc helyét!