– A jelentkezőnek az E-felvételi online felületen (www.felvi.hu) kell kiválasztania, hogy milyen munkarendben (nappali, levelező, távoktatás) szeretné tanulni az adott szakot – közölte Nagyné Erdős Judit, a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központjának vezetője. – A felsőoktatási szakképzési szakokon belül meghirdetésre került a gazdálkodási és menedzsment, a programtervező informatikus és a turizmus-vendéglátás is távoktatás munkarendben. Az alapképzési szakokat illetően meghirdettük az anglisztika, földrajz, gazdálkodási és menedzsment, közlekedésmérnöki, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, szlavisztika és turizmus-vendéglátás szakokat is. Ezek közül egyes képzéseink elérhetőek angol nyelven is. A mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szakon is hirdettünk távoktatás munkarendet a 2022/2023-as tanévben. Mindegyik esetben február 15-e a jelentkezési határidő.

A távoktatás formában meghirdetett szakirányú továbbképzési szakjaink a következők: mérnök-közgazdász (főiskolai), társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács, valamint település- és területfejlesztési menedzsment szakirányú továbbképzési szakok. A szakirányú továbbképzések esetében szeptember 11-ig tudnak jelentkezést benyújtani az érdeklődők az egyetem honlapján található intézményi jelentkezési lapon.

Az új, egységes tanárképzés tovább növeli az esélyt az azonnali elhelyezkedésre, hiszen azok, akik 2022 szeptemberében kezdik meg tanulmányaikat, olyan oklevelet kapnak öt év után, amely már nemcsak az általános iskolákba, de a középfokú intézményekbe is feljogosítja őket a tanításra – ettől egységes a képzés.

LTL