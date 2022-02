– Az egész nyarat végigdolgoztam tavaly egy edzőteremben recepciósként, az egyik korábbi alkalmazottat helyettesítettem, aki a szülési szabadságról a nyár végén tért vissza, s addig nem akart a tulajdonos teljes állású munkaerőt felvenni. A fizetéssel elégedett voltam, minden forint jól jött a nyár végi külföldi nyaralásomhoz – idézte fel Takács Henrietta Noémi. A nyíregyházi lány azóta leérettségizett, a fővárosban tanul, s ha szembe jön vele egy jó kereseti lehetőséget kínáló diákmunka, nem fut el előle.

Így volt ezzel Ferencz Bálint is, a vasváris fiú tavaly nyáron az egyik nyíregyházi óvodában dolgozott.

– Többen is diákmunkán voltunk az oviban, besegítettünk a gyerekfelügyeletbe, illetve az épület környezetét rendezgettük, nem volt megerőltető a dolog és megérte, mert nagyon jó kis társaság jött össze, s így belekóstolhattam egy picit a munka világába is – mondta el az érettségi előtt álló fiatal, aki Budapesten szeretne továbbtanulni, annyit elárult el, humán tantárgyakból erős. S ha teheti, diákmunkát a jövőben is vállal majd, merthogy ma már egy diák vagy egy hallgató akár otthonról is dolgozhat.

Nincs adóteher

Ezt Oláh Gyula Csongor, a HSA Kft. regionális vezetője is megerősítette, cégük az egyik legnagyobb iskolaszövetkezettel, a Meló-Diákkal áll szoros kapcsolatban.

– Sokan azt hiszik, hogy a diákmunka nyárra korlátozódik, akkor van a dömpingidőszak, de egész évben folyamatosan keresik a fiatalok a munkalehetőséget, a munkáltatók pedig a sokszor hiányszakmákból, munkaerőhiányból adódó űrt töltik be velük. Így mindkét oldal jól jár. A diákmunka egy életforma, a nagybetűs életre készíti fel a leendő munkavállalót, így sokan választanak olyan területet, ahol később el szeretnének majd helyezkedni. Továbbá óriási motivációs erő a pénzkereseti lehetőség. Most, hogy a kormány megemelte a minimálbért és szja-mentességet adott a 25 év alatti fiataloknak, több marad a diákmunkás zsebében is. Nem mehettek a 963 forintos órabér alá a munkáltatók már az előző évben sem, az idén 1150 forint a minimum órabér, de jellemzően ettől többet keresnek azok a fiatalok, akik könnyű fizikai munkát vállalnak egy üzemben, nem beszélve azokról, akiket szellemi munkakörökre vesznek fel, nekik az 1600-1800 forintos órabért is megadják a foglalkoztatók. Ennyit könnyedén megkeresnek például tolmácsolással, folyamatosan keresik a cégek az idegen nyelveken jól beszélő diákokat – jegyezte meg Oláh Gyula Csongor.

Az irodába sem kell bemenni

A Meló-Diák adatai szerint a fizikai és a hagyományos irodai munkakörökben el tudnak helyezkedni a fiatalok, valamint a kereskedelem és vendéglátás területén, az IT-ismereteket igénylő szakterületen is vannak üres helyek. Nyíregyházán, Kisvárdán és Nyírbátorban pörög a diákmunka, egész évben toboroznak diákokat.

– A call centeres lehetőséget a középiskolások is keresik, ugyanis a tanórák utáni időszakban rugalmasan, 1-2 órában elvégezhető a feladat, a mai technikai viszonyok között még az irodába sem kell hozzá bemenni. Aki akar, talál magának munkát, ­gyűjtheti zsebpénzét, költhet tanulásra, szórakozásra – ­tette hozzá Oláh Gyula ­Csongor.