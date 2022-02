– Derült égből villámcsapásként ért, soha azelőtt nem hallottam a mandula rosszindulatú daganatáról – idézte fel Lanter Gyuláné, mit érzett, amikor közölték vele, hogy mandularákja van. – Letaglózott a diagnózis, az egész életem átfutott a fejemen, s azt gondoltam: itt a vég. Aztán közölte velem az orvos, milyen műtétek és kezelések várnak rám. Arra gondoltam, hogy nekem az unokáimért, a gyerekeimért még élnem kell. Ez adott erőt, s így jutottam sikeresen túl a majdnem egy évig tartó kezeléssorozaton. Ekkortájt ismertem meg a nyíregyházi Ózon klubot, ahol társakra, lelki segítőkre találtam. Ma már az időben felfedezett rákon segíthet az orvostudomány, meggyógyulhatunk akár 70 év felett is, de ehhez a betegnek szorosan együtt kell működnie az orvosokkal, és óriási jelentősége van a támogató családnak és környezetnek – jegyezte meg Lanter Gyuláné.





Környezeti és genetikai rizikók



A daganatos megbetegedés nemcsak a testnek megterhelő, hanem a léleknek is. Ha a beteg a kezelése alatt megoszthatja érzéseit másokkal, nagymértékben javíthatja gyógyulási esélyeit. Ezt felismerve működnek szerte az országban a különböző segítő szervezetek. A nyíregyházi Ózon klub a Rákbetegek Országos Szövetsége égisze alatt vállalta fel a daganatos betegek támogatását.

– Nagyon megszerettem a klubot, olyan emberekkel találkozom ott, akik élni akarnak, akik egy szörnyű betegségen esnek át, de nem hagyják el magukat. A daganatból meggyógyult betegnek nagyon fontos életmódot váltania, ezért szervezünk mi is kirándulásokat, ahol mozoghatunk, a friss levegőn lehetünk, nagyokat beszélgethetünk. A pandémia alatt nem találkozhattunk, de interneten és telefonon tartottuk a kapcsolatot, s voltak új betegek is, akikbe lelket öntöttünk – mondta el Jutka néni, aki a civilizációs ártalmak közül leginkább a stresszt okolja a súlyos betegségek kialakulásáért amellett, hogy szerinte sosem késő felhagyni azokkal a rossz szokásokkal, amelyek „mérgezik szervezetünket.”



– Sokan már fiatalkorban teljesen kimerítik fizikai tartalékaikat, hajszolják a pénzt, vagy éppen megélhetési kérdésekkel emésztik magukat, és lassan-lassan, eleinte tünetek nélkül betegszenek meg. Amikor meggyógyulnak, átgondolják az életüket és sok mindenen változtatnak, a rákból felépült ember életében valóban első helyre kerül az egészség – mondta az Ózon klub vezetője.

Bár az elmúlt 25 évben valamennyivel sikerült csökkenteni hazánkban a daganatos betegségek miatti halálozások számát, azonban még mindig sok embert veszítünk el emiatt. A daganatos betegségek listáján elöl áll: a tüdőrák, a vastagbéldaganat, az emlődaganat, a prosztata­rák, és az utóbbi években a melanómás betegek száma is növekedett. Minden negyedik ember megmenthető lenne, ha időben elmenne szűrővizsgálatra.



Az utóbbi években az egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, irodák és hálózatba szerveződő szakemberek folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a szűrésekről, összehangolják a különböző szervezetek prevenciós munkáját.





Tünetek nélkül alakul ki



– Azt tapasztaljuk, hogy az emberek nagy része nincs tisztában a daganat kialakulásának időtartamával, azt feltételezik, hogy addig, amíg nincsenek tüneteik, addig nem lehetnek betegek. A daganatos elváltozások azonban alattomosan alakulnak ki, évekig tünetmentesen vannak jelen a szervezetben. A vizsgálattal még a klinikai tünetek előtt kimutatható az elváltozás, s a betegséget jó prognózissal lehet gyógyítani – mondta el Moravcsik-Kornyicki Ágota, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Egészségfejlesztési Osztályának vezetője.

Hozzátette, egy csomó a mellben, vagy vér a székletben intő jel, sokszor már előrehaladott stádiumban észlelik az elváltozást, s az orvostudomány már csak a páciens élethosszát tudja meghosszabbítani a kezelésekkel.



A szakember szólt a HPV elleni oltásról, amelyet a lakosság figyelmébe ajánlanak, hiszen ez az egyetlen olyan védőoltás, amivel százszázalékosan meg lehet előzni a méhnyakrákot. KO



Van hol letenni terhüket





– Mentálhigiénés tanácsadással, rehabilitációs foglalkozásokkal segítjük a rákbetegek gyógyulását, az egyik legrégebbi szervezet a Napforduló Szolgálat a kórház Sóstói úti telephelyén található Nyíregyházán. Évente 30-40 új beteg jelentkezik nálunk, de ettől sokkal több családdal vagyunk kapcsolatban. A Béres Alapítvány jóvoltából Béres-cseppet adhattunk a betegeknek tavaly is. Úgy gondolom, a daganatos betegek többségének óriási segítség, ha meghallgatjuk őket, s van hol lelki terheiket letenniük – mondta el Kocsis László, a szervezet nyíregyházi vezetője.



Szervezett szűrések





Emlőszűrés: 45–65 év közötti nők kapnak rá behívólevelet, 2 évente ajánlott.

Méhnyakszűrés: 25–65 év közötti nőket szólítják meg, 3 évente ajánlott. Nem központosított, de területi alapon szervezett.

Vastagbélszűrés: Fokozatosan vezetik be, a 45–65 év közötti férfiakat és nőket hívják be, 2 évente szűrik székletminta alapján. Területileg szervezett.



Illusztráció: Shutterstock