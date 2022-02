– Olyan, mintha egy magánklinikán lennénk – fogalmazódott meg a gondolat azokban a betegekben, akik jártak már a Jósa András Oktatókórház új Egynapos Sebészeti Részlegén. Az első páciens sérvműtétre érkezett a felújított, teljesen elszeparált épületrészbe, és délután már haza is mehetett, sőt egy emléklappal is kedveskedtek neki a kórházban.

Külön személyzet

Egynapos sebészet a nyíregyházin kívül a mátészalkai kórházban is indult, a részletekről hétfőn sajtótájékoztatón számoltak be. Mint dr. Francz Monika orvosigazgató-helyettes elmondta, a nyíregyházi részlegen kialakítottak egy 12 ágyas fektetőrészt, elkészült egy modern, nagyértékű eszközökkel felszerelt műtő. Mátészalkán a Hotel Diagnosztika épületében kialakítottak egy 8 ágyas fektetőrészleget, kiszolgáló egységeket, orvosi szobát.

– Az egynapos multidiszciplináris sebészeti részlegeken széles műtéti repertoárral fogadhatjuk a betegeket, és a tervezhető beavatkozások egy részét már ebben az egységben végezzük – fejtette ki dr. Francz Monika, hozzátéve: a részlegekre külön személyzetet szerveztek.

A beruházáshoz 950 millió forint pályázati támogatást nyert el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, ebből eszközfejlesztésre 490 millió, míg az infrastrukturális kivitelezésre 506 millió forintot fordítottak. Az orvosi eszközök között vannak műtőasztalok, -lámpák, artroszkópos tornyok, fül-orr-gégészeti és urológiai endoszkópos tornyok, nagyfrekvenciás vágóeszközök, betegellenőrző monitorok – tudtuk meg.

Komoly kritériumok

Nagyon pontosan meghatározott, hogy az Egynapos Sebészeti Részlegen milyen műtétet végezhetnek el, hiszen innen a beteg már a befekvés napján hazamehet.

– Itt a sebészeti, traumatológiai, ortopédiai és urológiai szakmákhoz tartozó egynapos beavatkozásokat végezzük el – részletezte dr. Málik Zita részlegvezető főorvos. – Saját nővérgárdánk van főnővérrel, s meghatározott napokon operálnak a különböző osztályok orvosai, az asszisztenciát a központi műtő adja.

Minden műtéti szakmának van olyan eljárástípusa, amit ebben a rendben elvégezhetnek, azonban lényeges, hogy nem mindenki vehet részt az egynapos sebészeti eljárásban.

Nagyon komoly betegválogatás szükséges ehhez. Akinek nincsenek kísérő betegségei, akinél várható, hogy szövődménymente lesz a beavatkozás, valamint bármilyen probléma esetén gyorsan visszaérkezhet a kórházba kontrollra, az alkalmas lehet az egynapos műtétre, de ezt valamennyi beteg esetében egy minden részletre kiterjedő kivizsgálás és kiválasztás előz meg – hallhattuk a kritériumokról.

Modern CT a két városban

Nyíregyházán és Mátészalkán is több mint 10 éves CT-berendezéseket sikerült egy, a stroke ellátás fejlesztését célzó határon átnyúló, a romániai Szatmár megyével közös projektben lecserélni.

– Hogy érzékeltessük a régi gépek elhasználtságát: a megyeszékhelyen a lecserélt géppel 12 év alatt 390 ezer, Mátészalkán 15 év alatt 270 ezer vizsgálatot végeztek el – erről már dr. Baranyai Beatrix, a Jósa András Oktatókórház Radiológiai Osztályának vezető főorvosa beszélt.

Nyíregyházán a 128 szeletes CT-készülék próbaüzeme már tart, Mátészalkán pedig egy 64 szeletes CT áll a betegellátás szolgálatába, hamarosan kezdődik ott is a próbaüzem.

– Az új, 128 szeletes berendezéssel több érrendszeri, köztük szív CT vizsgálatot tudunk végezni, amire a régi géppel korlátozottan volt lehetőség. A modern készülékekkel rövidebb lesz a vizsgálati idő, kevesebb kontrasztanyagra lesz szükség és a sugárterhelés is csökkenthető – sorolta az előnyöket az osztályvezető főorvos, s ami talán a legfontosabb: gyorsabb és pontosabb lesz a diagnosztika, ami a gyógyítás alapja.

– A két kórházban az eszközfejlesztésre összesen 475 millió forintos támogatást kaptunk, ebből az oktatókórházba még beszereztek egy felsőkategóriás 4D kardiológiai ultrahangot és egy hordozható digitális transzkraniális dopplert is – tette hozzá dr. Francz Monika orvosigazgató-helyettes.