Átadták a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium 126 férőhelyes kollégiumát. A Dugonics utcai kollégium a kor elvárásainak megfelelő, korszerű körülményeket biztosít az intézményben tanuló diákoknak.

A kollégium csütörtöki megnyitóján megtudtuk, az épületet az Innovációs és Technológiai Minisztérium 137, 5 millió forinttal támogatta, az energetikai korszerűsítésre a nyíregyházi önkormányzat 291, 4 millió forintot biztosított az úgynevezett TOP-os pályázati keretből, valamint a szakképzési centrum 24 millió forintos saját erőt is felhasznált.

Éppen ezért nevezte közös sikernek a kollégiumfelújítást dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere. Elmondta, ez a már a negyedik olyan iskola a szakképző iskola, amelynek felújításához hozzájárult a város.

– A városvezetés továbbra is azon dolgozik, hogy olyan ipari parkot alakítson ki, amely vonzó a befektetők számára, reméljük, hogy ha városunkban maradnak a fiatalok, a vállalkozások szakképzett munkaerőt is találnak – emelte ki az alpolgármester, majd gratulált a centrumnak a komfortos kollégiumhoz.

Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, a szakképzés átalakítása kimozdította holtpontról szakmát adó iskolákat, emelte a szakképzés társadalmi presztízsét.

– A magyar gazdaság felívelő pályán van, minőségi, képzett munkaerőért kiált, ezért volt szükség az oktatás formai, tartalmi megújítására, az épületek és az eszközök modernizálásra, hogy a képzésekben résztvevő diákok lépést tarthassanak a világ fejlődésével. Ma már minden egyes szakmát digitális kompetenciákhoz kötöttünk. Gondoljunk arra, hol volt olyan évekkel ezelőtt, hogy egy villanyszerelőt úgy engednek ki az oktatásból, hogy akár a mobiltelefonján keresztül is elvégezze a megrendelő által rábízott munkát, például bekapcsolja a fűtést egy okosházon – hozott egy példát a helyettes államtitkár. Hozzátette, ma már a gyors válaszokra képes a szakképzés, melynek fejlesztéséhez a kormány milliárdokat tett hozzá eddig is, és a lesz rá forrás a jövőben is. A kollégiumról elmondta, a fiatalok elhelyezéséhez szükséges minőségi feltételek biztosítása alapvető kritérium a szakképzésben is.

Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő is ezt hangsúlyozta, hogy az eredményes tanuláshoz, minőségi, a diákokhoz méltó körülményekre van szükség. Dr. Vinnai Győző személyesen is részt vett a szakképzés 4.0 kidolgozásában, sok más mellett a nemrég bevezetett ösztöndíjrendszert hangsúlyozta, ami tanulásra motiválja a fiatalokat.

– A szakmatanulás ma már vonzó életpályát jelent, ahonnan az egyetemig is el lehet jutni, olyan lehetőségeket, duális képzésben gyakorlatot, munkaszerződést és biztos állást jelent, amivel boldogulhat a fiatal. Sikeres lehet. S ha az egyén sikeres, akkor egy közösség, egy település is sikeres lesz – fűzte hozzá az országgyűlési képviselő.

Az ünnepélyes gondolatok után a diákok is felmehettek az emeletre, a négyágyas szobákba benézhettek. Néhányuk már azt is tudta, melyik helyiségben kezdheti el kollégiumi életét. A kollégiumi szállást ingyenesen vehetik igénybe, mindössze étkezési díjat fizetnek havonta.