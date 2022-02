Két megújult utat is átadtak Geszteréden szerda délután. A Magyar Falu Program 30 millió forintos pályázatából, a Belügyminisztérium 20 millió forintos támogatásából és a település önkormányzatának 3,5 millió forintos önerejéből 855 méternyi szakasz kapott új aszfaltburkolatot a Petőfi utcán, illetve 250 méteren újult meg az autóút és a járda az Aranyszablya utcában. A helyszínek bejárásánál és az ünnepélyes átadón Szabó József, Geszteréd polgármestere elmondta: utóbbival 20 család mindennapos közeledési problémáit sikerült rendezni a településen.

Folytatódnak a fejlesztések

– Ez egy kis falu nagy napja, hiszen az úthálózatok megújítása és karbantartása nagyon fontos: így előzhetjük meg a baleseteket, biztosíthatjuk a jó közlekedést, és mindezzel javíthatunk az emberek életminőségén is – fűzte hozzá a polgármester.

– Ahhoz, minél többen megismerhessék ennek a térségnek az értékeit, elengedhetetlen az utak fejlesztése. Az egész országban kiemelt célunk a közeledési hálózatokat bővítsük, a meglévő infrastruktúrát pedig javítsuk. Mindez javítja a települések elérhetőségét, csökkenti az utazási időt, és növeli a közlekedés biztonságát – emelte ki Schanda Tamás miniszterhelyettes, parlamenti és stratégai államtitkár.

Az Útprogramnak köszönhetően 2016 és 2024 között mintegy 3200 milliárd forintból több mint 200 nagyszabású közúti fejlesztés valósulhat meg Magyarországon, ami 1000 kilométernyi új és fejlesztett útszakaszt jelent.

– Célunk, hogy minden megyei jogú várost meg lehessen közelíteni négysávos úton, és bármely településről fél órán belül elérhető legyen egy gyorsforgalmi út.

Élhetőbb falvak

Schanda Tamás arról is beszélt, hogy 2010-ben a gyorsforgalmi hálózat hossza kevesebb, mint 1300 kilométer volt, ma pedig ez a szám meghaladja az 1730 kilométert. Az államtitkár hozzátette: a kormány kiemelt figyelmet fordít a kis településekre, és az a cél, hogy 2030-ra Magyarország azon öt európai ország közé tartozzon, ahol a legjobb élni, dolgozni és alkotni - ezért is indult el 2019-ben a Magyar Falu Program, melynek fejlesztései Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is folyamatosak.

– Az elmúlt négy évben Geszterédre rengeteg program és lehetőség érkezett, melyekkel az önkormányzat, az egyházi közösségek, valamint a gazdák és a vállalkozók is tudtak élni, így az az időszak rendkívül eredmények volt a település fejlesztésének történetében. Mindezekkel képesek lehetünk bebizonyítani, hogy a falvak igenis képesek alternatívát kínálni a fiataloknak a városi élet mellett, és megmutathatjuk, hogy érdemes itt dolgozni, és egy kis közösségben élni – mondta el dr. Simon Miklós. Az országgyűlési képviselő kiemelte: az év végére, a jövő év elejére 1,5 milliárd forintból teljes mértékben megújul 4901-es út megyei szakasza, ez pedig Balkánytól Bökönyig, Geszteréden át biztosítja majd a jó minőségű közlekedést.