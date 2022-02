– Az új évben újult erővel folytatjuk a munkánkat, hétről hétre megtartottuk üléseinket, hogy minél gyorsabban előkészíthessük 2022 eseményeit – mondta el Ecsedi Noémi diákpolgármester csütörtök délután a Mustárházban. A Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda tagjai azért gyűltek össze, hogy meséljenek az év első felére tervezett, fiatalokat érintő szakmai és nemzetközi programokról, tervekről, szabad­idős eseményekről.



– Hagyományainkhoz híven ezúttal is megrendezzük majd a Diákparlamentet: március 10-én a városházán várjuk majd az érdeklődőket, akik megfogalmazhatják javaslataikat a szekciómunkák során, majd pedig a délután folyamán a döntéshozók elé tárjuk ezeket az ötleteket – fűzte hozzá a diákpolgármester. – Bár sajnos a járványhelyzet nem teszi lehetővé, hogy megtartsuk a városi ifjúsági bált, szerettünk volna kitalálni erre egy alternatívát, amely hasonlóképpen biztosít kulturált szórakozási lehetőséget Nyíregyháza fiataljainak. Ezért a tavasszal szeretnénk megszervezni egy támogatói estet, ahol a diákoknak lehetősége lesz ismerkedni egymással, valamint a diák-polgármesteri irodával is.





Külföldi tapasztalatok



A fiatalok májusban hagyományteremtő jelleggel egy új programot is kínálnak majd: ez egy olyan fórum lesz, ahol diákmunka-lehetőségekről kaphatnak információkat a tanulók. A közelmúltban elindítottak egy „roadshow” jellegű programot is, amelyben ellátogattak a város középiskoláiba, meséltek az iroda munkájáról és arról, hogy milyen programokkal, lehetőségekkel várják diáktársaikat. Ezt ebben az évben is folytatják, és várják azoknak a nyíregyházi oktatási intézményeknek a jelentkezését, melyek szívesen látnák őket egy-egy előadás erejéig.

– A külföldi útjaink az iroda kapcsolatainak építése szempontjából nagyon fontosak. Jelenleg is együtt dolgozunk Szatmárnémetivel egy egyéves projekten, melynek idén júliusban lesz vége. A szatmárnémeti fiatalokkal már többször is találkoztunk: részt vettek a szeptemberi testvérvárosi találkozónkon, valamint szerveztünk nekik itt Nyíregyházán egy műhelyfoglalkozást októberben. Egy ugyanilyen foglalkozásra most mi látogatunk el hozzájuk még ebben a hónapban – hangsúlyozta Récsei Réka, a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda egyik tagja. A diákokat ezen kívül a megyeszékhely testvérvárosa, Iserlohn meghívta egy diákfórumra, valamint az Erasmus+ programban Olaszországba, Szardíniára és Írországba látogatnak – miközben ők is fogadnak külföldi diákokat Nyíregyházán. VNA



