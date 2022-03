A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár a Magyar Honvédség legnagyobb szárazföldi katonai egysége.





Be is ülhettek a gyermekek



A 39. Lövészzászlóalj a napokban Fehérgyarmaton a Majális parkban katonai bemutatót tartott, amelyen óriási volt az érdeklődés. A napsütéses időben sok család is ellátogatott az eseményre, ahol látható volt többek között egy Rába csapatszállító jármű, egy BTR–80-as harcjármű, egy Gidrán harcjármű és egy MBG 270-es jármű. A gyermekek katonai felügyelet mellett ezekbe beleülhettek, katonai öltözékeket is felpróbálhattak, majd látványos fegyverzeti bemutatót is láthattak. A résztvevőkkel a beszélgetés oldotta a háborús helyzet keltette feszültségeket. Az érdeklődők sok érdekes információval tértek haza.



Borítókép: A katonai nyílt nap egyik pillanata | Fotó: a szerző