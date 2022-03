A szokatlan időben és nagyobb gyakorisággal látható és hallható Gripenek miatt az elmúlt napokban számtalan levél, telefon, állampolgári megkeresés érkezett a Magyar Honvédséghez (MH).

Magyarországon béke van

– Ahogyan azt több fórumon is elmondtuk, az Ukrajnában kialakult helyzet miatt katonákat és eszközöket csoportosít át a Magyar Honvédség az ország keleti régióiba, ezzel együtt megerősítette hazánk légterének védelmét is – írja lapunknak is eljuttatott közleményében a MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis.

Magyarországon nincs háborús helyzet, béke van, amit szeretnénk megőrizni.

Hazánk lakossága jelenleg nincs közvetlen veszélyben. Azonban a Magyar Honvédségnek készen kell állnia minden eshetőségre az ország és az állampolgárok biztonságának garantálása érdekében. Ezért folytatja a technikai eszközök átcsoportosítását a keleti országrészbe, és ezért tűnnek fel gyakrabban az ország légterét biztosító repülőgépek is.

Éjjel is repülnek

A Magyarország légterét őrző Gripenek továbbra is Kecskemétről látják el szolgálatukat, azonban az Ukrajnában kialakult háború miatt a megszokottnál többször szállnak fel, nemcsak napközben, hanem szükség esetén éjjel is. Tudjuk, hogy ez zajjal jár: az emiatt okozott kellemetlenségért a környéken élők türelmét és megértését kérjük. Mindezt úgy tekintsék, hogy a béke és a biztonság megőrzése érdekében, a magyar emberek védelmében tesszük – áll a repülőbázis közleményében.

Borítókép: MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis