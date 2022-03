Síró gyermekek, megtört arcú anyák, paplanok, ágyneműk, matracok halomban az egyéb adományok mellett. Napok óta ezzel szembesülünk a határ menti gyűjtőpontokon, lapunk újságírói ugyanis folyamatosan jelen vannak valamelyik helyszínen. Tegnap hosszabban beszámoltunk róla, mit tapasztaltunk Lónyán, néhány mondatban a mándoki pihenőponton látottakról is írtunk. Ott a helyi iskolából koordinálták a nepáliakat, szíreket, törököket, a Csap környékéről érkezőket, akik egészségügyi vizsgálaton is átestek.

A gyerekek, a modern lázmérőket nem ismerve a homlokukhoz tartott, pisztolynak látszó tárgytól rémüldöztek, úgy kellett őket megnyugtatni. Pedig a jó szándék minden pillanatban tetten érhető, senkinek nincs mitől tartani. Azt a néhány Covid-fertőzöttet az egyetemisták között azonnal elkülönítették, majd a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus kórházba szállították, más betegség Mándokon nem ütötte fel a fejét.

Mindenre felkészülve

Kisvárdán Szabóné Cap Andrea, a Máltai Szeretetszolgálattal is kapcsolatban álló Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás igazgatója is azzal fogadott, hogy az elmúlt éjjel is főleg édesanyák érkeztek a gyerekeikkel. – Rendkívül hálásak vagyunk az embereknek, hiszen rengeteg adományt kapunk – mutatott körbe a helyi Kárpátalja Ház termeiben, amelyet Bodrog László, az intézmény igazgatója bocsátott a rendelkezésükre.

– Nem csak kisteherautó-számra hozzák a felajánlásokat, de nénikék is vásárolnak, vagy a diákok a kis zsebpénzükből. Reggelente körbetelefonáljuk az átkelőhelyeket, a pihenőpontokat, hol mire lenne pluszban szükség. Van egy adatbázisom, abban vezetek mindent. Legutóbb szendvicsalapanyagot kértek Beregsurányba, Lónyára babakocsikat szállítottunk, egyszerre több autót is mozgósítani tudunk, angol, ukrán nyelvű tolmácsaink is vannak. A segítők itt mindig mások, hol civilek vagy valamilyen karitatív szervezet tagjai, egyházi önkéntesek állnak be csomagolni, szortírozni.

– Már a szomszédos épületet is telepakoltuk ruha- és ágyneművel, paplanokkal, élőláncot alkottunk pillanatok alatt. Nem csak élelmiszerrel vagyunk jól ellátva, de tisztálkodási szerekkel és gyógyszerekkel is, most nagyobb szállítmányt várunk babaételekből. Kedden a hajdúnánási kézilabda szövetségtől kaptunk új matracokat, ezekkel nyitunk egy újabb átmeneti szállást. Mindenkinek a szükségletei szerint állítunk össze csomagot: vonatra vagy több napra valót, az elszállásoltaknak alapanyagot, amiből főzhetnek.

A szállásadók is segítenek

Kisvárdai, főleg kárpátaljai kötődésű családoknál több mint 70 menekültet tudtunk elszállásolni eddig, de a környező településekre is vittünk rászorulókat, Dögére például 18 diákot. Nem ritka, hogy hivatalos szállásadók is a segítségünkre sietnek ingyen. Egy mindenórás kismamát hamarosan kórházba szállítunk, a két nagyobb gyermekének már találtunk befogadó családot.

A legnehezebb helyzetben azok vannak, akiknek nincs hová menniük, papírok nélkül vissza sem engedik őket a határon. A Lembergből, Kijevből érkezők utaznak is tovább. Igyekeznek szállítmányokat Kárpátaljára kijuttatni a kisebb falvakba, hiszen az ottani boltokból is eltünedezőben van az étel. Csak Ungváron 45 ezer embert szállásoltak el a helyiek, mielőtt átjöttek Magyarországra, a kijevieknek adták át a házaikat.

– A terv az, hogy dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselővel szerdán és szombaton is viszünk adományt a határon túlra. A Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, a társulásunk társelnöke Volodimir Csubirko fogad bennünket, szombaton a megyei közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár is csatlakozik – árulta el Szabóné Cap Andrea.