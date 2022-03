Tovább bővültek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a romániai Hargita megye testvérmegyei kapcsolatai. Pénteken a megyeházán egy széles körű együttműködési konferenciát tartottak, amelynek központi témája a helyi közösségek támogatása, a két megye vallási-, turisztikai célú kapcsolatainak elmélyítése volt. Ezen túlmenően további testvérvárosi szerződést is kötött Csíkszereda és Máriapócs. A mostani találkozó kiemelt témája volt a vallási – és zarándokturizmus, ugyanis a Közép-Európán átívelő Mária Út Máriapócsot és Csíksomlyót is érinti, s e két kegyhely fontos szerepet tölt be a magyarság életében.

– Mintegy 30 éves múltra tekint vissza Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hargita megye kapcsolata, amely a kulturális és oktatási programokon túl, az elmúlt években jelentős előrelépést könyvelhet el a gazdaság és az üzleti élet terén is. A két megye az uniós forráslehetőségeket kiaknázva sikerrel pályázik közösen különböző célterületeken – emelte ki köszöntőjében, a házigazda Seszták Oszkár.





Hozzátette, a jövőben a két ország vallásturisztikai lehetőségeit szeretnék minél szélesebb körben népszerűsíteni.





Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke is alátámasztotta, hogy a megyék gyümölcsöző kapcsolata hivatali, üzleti, valamint az emberek között baráti szinten is megmutatkozik. Mint mondta, ezek valós kapcsolatok, nem pusztán protokolláris jellegűek, a vendéglátásban, kereskedelemben és a turisztikában is egyre szorosabb a határ menti régiók közti kötelék. – Székelyföldön a boltokban minden második termék magyar címkét visel, ahogyan az autópályák Romániában kiépülnek, úgy kerül közelebb hozzánk a magyar kereskedelem, a magyar beruházások, a turisztikában pedig a „lélek útján” járhatunk együtt. A két csodás kegyhely még több látogatót hozhat a térségbe, lelki és gazdasági értelemben is tovább erősödhet a kárpát- medencei magyarság – mondta a megyei tanács elnöke. Szólt arról is, hogy a brüsszeli Régiók Bizottságában tovább folytatják Seszták Oszkárral a munkát a magyarság és a vidék fejlődésért, valamint az őshonos kisebbségek jogaiért.





A rendezvényen dr. Latorcai Csaba, az EMMI államtitkára előadásában a helyi közösségek támogatásáról szólt. Kiemelte, a minisztérium az elmúlt 12 évben megszilárdította és támogatta a különböző közösségeket, törekedett a kulturális programok hozzáférésének kiszélesítésére, azon elv alapján, hogy a közösségben megélt kultúra az ember életminőségét pozitív irányba befolyásolja. – Arra törekedtünk, hogy mindenhol, még az ország legkisebb településén is elérhetővé váljanak az értékek. A fejlesztések és több milliárdos támogatások is ezt a célt szolgálták. Az elmúlt 12 év eredményeként a közösségek tettre készek, bátran felvállalják a különböző feladatokat. S mindez megmutatkozik most,a háború idején is,amikor együtt mozdulnak és helytállnak.