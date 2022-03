A lengyel–magyar barátság a közös évszázados történelmi sors által megszilárdított, szent és sérthetetlen kapcsolat. Napját 15 esztendeje sok magyarországi városban megünnepelik és ugyanezt teszik március 23-án, illetve az ehhez közeli napokon lengyel barátaink is. Nyíregyházán hagyomány, hogy a Váci Mihály Kulturális Központ ad helyet az ünnepi eseményeknek, így történt ez most is. Szintén a hagyomány része, hogy a kölcsönös köszöntéseken túl kihirdetik annak a játékos csapatversenynek az eredményét, amelyet „Lengyel–magyar, két jó barát” címmel rendeznek megyei iskolák részvételével.

Kiállta az idő próbáját

Ahogy a vendégeit lengyel szavakkal is köszöntő dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta, különös jelentősége van a mostani alkalomnak, mivel a világjárvány okozta korlátozások miatt az elmúlt két esztendőben az ilyen ünnepi találkozók elmaradtak. Felidézte azokat a történelmi kapcsolódási pontokat, amelyek erősítették a két nemzet közötti barátságot.

Ez a barátság kiállta, ma is kiállja az idő próbáját, városunkban különösen élő és mindennapos, hiszen a nemzeti önkormányzat tagjaival, testvér- és partnervárosainkkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, mert a két nép barátsága ma is a régi

– fogalmazott a városvezető.



Kalinowski Andrzej, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetségének konzulja rámutatott, hogy amint a lengyelek és magyarok évszázadokon át a szabadság oldalán álltak, most is legalább annyira szükség van erre a barátságra, a két állam közötti együttműködésre. – Feladatunk, hogy ezt a hagyományt továbbadjuk a magyar és a lengyel fiatal nemzedékeknek, hogy ők is egy oldalon álljanak – zárta gondolatait.

Mivel Nyíregyháza két testvérvárosának a képviselői is tiszteletüket tették az ünnepségen, elsőként Krystyna Stachowska, Rzeszów alpolgármestere lépett a mikrofonhoz. Városának 15 testvárvárosa van, a legaktívabb kapcsolat Nyíregyházához fűzi, jelentette ki. A közös történelmi helyzetre utalva a kölcsönös segítségnyújtások megszilárdítását, az együttműködések tovább gondolását szorgalmazta és üdvözölte.

Vár a fény lengyel városa

Őt követve Daniel Janeczek, a fény lengyel városának, Gorlicének a főjegyzője kapott szót, szavait az előzőekhez hasonlóan ugyancsak Bárkányi Péter fordította. Ez a város immár 15 éves kapcsolatot ápol Nyíregyházával, és ahogy a főjegyző is hangsúlyozta, a további közös programok és kezdeményezések elé se gördülhet semmiféle akadály. Lengyelországban a 2022-es év Ignacy Łukasiewicz innovátor éve, aki a petróleumlámpa feltalálója, említése egyben meghívást is jelentett a város jubileumi eseményeire. – Kívánom, hogy a jövőben is tovább tudjuk virágoztatni kapcsolatainkat, legszívélyesebb üdvözletemet küldöm minden nyíregyházi lakosnak és szimpatizánsnak – adta át Gorlice polgármestere, Rafal Kukla üzenetét.



A szónokok sorát – a Nyíregyházi Szabolcs Néptáncegyüttes, a gorlicei ­„Pogórzanie” zenei együttes és a rzeszówi Rudki Ének- és Táncegyüttes műsora előtt – Bárkányi Tamás, a Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke zárta. Évről évre bővül a barátságot ápoló csapatuk mindkét oldalon, jelentette be örömmel, majd megköszönte a szervezők munkáját. – Nem felejthetjük el, hogy a történelem folyamán mindig számíthattunk a lengyel barátokra, és ők is számíthattak ránk. Kell, hogy legyenek dolgok, amik nem változnak – fogalmazott.

A verseny eredménye. Első: a Fehérgyarmati Bárdos Lajos általános iskola Kopernikusz csapata. Második: a nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményének II. János Pál csapata. Harmadik: a nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó tagiskolájának Henryk Sienkiewicz csapata. Különdíjat kapott: a nyíregyházi Bem József Általános Iskola Bem József csapata.