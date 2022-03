Egy „C” típusú tornaterem, a méreteit tekintve bizony már nem semmi, ilyen szabványos terekben játsszák a kézilabda és futsal bajnokságokat. Mostantól Nyírpazony is büszkélkedhet ilyen komoly létesítménnyel, melynek az ünnepélyes átadóját tartották a futballpálya melletti területen, az általános iskolával átellenben. Aki belépett az épület hatalmas terébe, leesett az álla a tér kínálta lehetőség, no meg az attraktív tetőszerkezet bordaváza láttán.

Nem véletlenül fogalmazott úgy köszöntőjében Dubay László polgármester a képviselő-testület nevében, hogy a nagyközség elmúlt 20 évének legnagyobb volumenű átadó ünnepségén fogadhatta az érdeklődőket. – A település 5 kilométerre helyezkedik el Nyíregyházától, aminek számos előnyét élvezzük – munkalehetőség, infrastruktúra, szórakozás –, ugyanakkor az éremnek másik oldala is van, ami a 2010-es évek elején komoly dilemma és döntések elé állította a képviselő-testületet. Azt tapasztaltuk, hogy a nyírpazonyi óvodában búcsúzó gyerekek csupán fele kezdte meg a tanulmányait a helyi általános iskolában. Ezt mindenképpen szerettük volna megállítani. Célul tűztük ki, hogy a nyírpazonyi óvodások – hiszen az oktató, nevelő munkára nem lehet panasz – később mindenképpen a helyi általános iskolában tanuljanak. Azon is elgondolkodtunk, milyen plusz alternatívával tudnánk kedveskedni a szülőknek, hogy mindenképpen a pazonyi iskolát válasszák. Kitaláltuk, hogy a nyelv irányába fogunk szakosodni, így lett az iskolánk angol-magyar két tanítási nyelvű általános iskola.

Forrás: Pusztai Sándor / KM

– Az élet minket igazolt. Utólag bebizonyosodott, hogy a képviselő-testülettel jó döntést hoztunk, hiszen a 2010-es évektől az iskola gyermeklétszáma gyorsan emelkedő tendenciát mutatott, az idén pedig már a korábbi létszám dupláját is meghaladta. A növekedés a sportélet felpezsdülését is magával hozta az általános iskolában. Emlékszem, amikor tizenkét játékossal megalakult az első lánykézilabda csapat. Nagyon lelkesek voltak, rendszeresen edzettek az iskola tornatermében, amely harmada a mostani csarnokénak. Amikor az első edzőmeccsükre mentek egy olyan csarnokba, amely versenykézilabda méretű, nem hittek a szemüknek. Sanyi bácsi, az edző figyelmeztetett, hogy a pálya kicsit nagyobb lesz, mint az otthoni, de soha nem gondoltam volna, hogy ennyivel nagyobb – szaladt hozzám kipirulva, levegőt is alig kapva a lányom, aki akkor annak a csapatnak a tagja volt – sorolta a polgármester.

Mint hozzátetet azóta a csapat 50 fősre fejlődött, jöttek a kosarasok hasonló létszámmal, nemrég pedig az utánpótlás focicsapat jelentkezett be, hogy visszatérnének, és szívesen használnák ezt a szép létesítményt. A régi iskolai tornaterem a hét minden napján üzemel 20 óráig, ez is mutatja, hogy az új, 21. századi csarnok valós igénye volt a településnek.

– Úgy gondoljuk, a sportcentrum az elkövetkezőkben nem csak sportcélokat fog ellátni, de komoly közösségi tér is lesz. Kultúrház híján nagyon szívesen szervezünk rendezvényeket itt – egészítette ki az elmondottakat. A május elsejei focikupára máris meginvitálta a jelenlévőket, mostantól az óvodabált szintén itt lehet majd megrendezni, nem kell az óvoda ebédlőjébe bezsúfolódni, illetve a környező polgármestereket is arra biztatta, hogy használják a remek létesítményt. Dubay László lapunknak külön is elárulta, hogy a közel egymilliárd forintos beruházás itt még nem zárult le. Szeretnének egy eredményjelző táblát felszerelni, terveznek mobil nézőteret is a hat öltözővel és egészségügyi szobával kibővített, több mint 1500 négyzetméteres ingatlan terébe.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő is, aki minden hasonló alkalommal elmondja: Nyírpazonyba hazaérkezik, hiszen a görögkatolikus templomot még a dédnagyapja építtette. A beruházást olyannyira magáénak érezte, hogy a kivitelezés egyes fázisait is gyakran megszemlélte.

– Ha visszagondolok arra, amikor kormányülésen arról kellett meggyőzni az éppen aktuális államtitkárt vagy minisztert, hogy a tornaterem program keretében hol van nagy szükség ilyen intézményre, akkor bátran mondhatom, szép eredmény, amit elértünk. Ajakban, Demecserben, Nagyhalászban és Nyírpazonyban hamarosan az lesz a közös, hogy mind a négy településen „C” típusú tornaterem épül, illetve épült – fogalmazott. – Köszönöm Mihály, hogy amikor a kormány egy beruházásról dönt, mindig nagyon sokat segítesz, hogy az a választókörzetemben meg is valósulhasson. Ne reménykedj, április 3-a után sem fogsz kevesebbszer járni ebbe a térségbe – szólította meg zárásképpen köszönő szavakkal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. sorok között helyet foglaló vezérigazgatóját, Medvigy Mihályt.