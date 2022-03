A február a legtöbb oktatási intézményben a farsang jegyében telt el, így a nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is megrendezték az elmúlt napokban a maszkabált. A vírusjárvány veszélye miatt Petró Gergely, az intézmény vezetője úgy döntött, hogy a diákok osztályonként elevenítsék fel a karneváli szokásokat. A hangulatot fokozta, hogy nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok is beöltöztek. A farsangi mulatságot tombolasorsolás is színesítette, a nyertes számokat az iskolarádión keresztül mondták be. A szerencsés nyertesek a sorsolások után személyesen vehették át nyereményüket a stúdióban. Az osztályok vidám hangulatban töltötték el a napot – tájékoztatta lapunkat Gadzsa Bernadett tanárnő.

Borítókép: A nyírbogdányi diákok díjazták, hogy a tanáraik is részt vettek a farsangi mulatságban | Fotó: iskola