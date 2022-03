A jövő héten egy nagyobb menekülthullámot várunk, ezért ezt a határátkelőhelyet is meg kell erősítenünk – mondta a napokban Orbán Viktor, mikor a csengersimai határátkelőpontnál járt.

Magyarország miniszterelnöke közölte, emiatt többen fognak dolgozni a magyar-román határátkelőhelyen. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Csengersimán gördülékenyen megy minden, hat sávon folyamatos az áthaladás.

– A rendőrök erőiket megfeszítve dolgoznak – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: a vöröskeresztesek a gyermekeseknek nyújtanak a helyszínen segítséget. Hangsúlyozta: a látogatás alapján úgy látja: ha megerősítik ezt az átkelőpontot a jövő héten is képesek leszünk ugyanilyen hatékonyan dolgozni.

Lapunk szombat délelőtt személyesen is ellátogatott a csengersimai átkelőhelyre, ahol elsőként a vöröskeresztesek csapatába „futottunk” bele.

Megtudtuk, a megyei vöröskereszt a háború kitörése óta segít a határátkelőhelyeken, Csengersimán is addig lesznek, ameddig tart az orosz-ukrán katonai konfliktus.

A mátészalkai Katona Ágnes önkéntes a vöröskeresztnél, a közösség médiában látott egy felhívást arról, hogy segítő kezekre van szükség a határnál.

– Nem gondolkoztam sokat a lehetőségen, egyből jelentkeztem. Ez az első napom. A társaimmal besétálunk a Romániából érkező autók közé, és megkérdezzük a sofőröket, utasokat, hogy van-e valamire szükségük. Itt a standnál teát, kávét főzünk, de tudunk szendvicset, csokoládét, kekszet és vizet adni annak, aki kér tőlünk – mondta lapunknak Katona Ágnes, akitől megtudtuk, egy kisbusznyi csapattal van a határon, este nyolckor pedig váltja őket a következő segítő csoport.

– Ma nem sok ukrán jött át a határon, inkább csak magyarok és romániaiak – mondta a mátészalkai önkéntes, mikor odalépett hozzánk Aleksander, aki a Fekete-tenger partján fekvő Odesszából menekült a háború elől. Az ukrán férfi a kisbuszban hagyott kisfiának kért egy tálat, amiben odaadhatják neki a gyerekételt – kérése azonnal meghallgatásra talált, a vöröskeresztesek nyomban a segítségére voltak.

– Azt mondják, hogy a háború kitörése utáni néhány napban volt itt nagy tumultus és forgalom, egyelőre mi ezt nem tapasztaljuk – fogalmazott a mátészalkai munkaügyi központban dolgozó Katona Ágnes.

A csengersimai határátkelőhelytől néhány száz méterre működik Molnár Rajmund pizzériája, a Bella Napoli. A tulajdonos Szatmárnémetiben született, 15 évet dolgozott Olaszországban, hét hónapja üzemelteti a magyar-román határ melletti éttermét. Mint azt lapunknak elmondta, most csendesebbek napok, a legdurvább időszak a háború kitörése utáni napok voltak.

– Én úgy tudom, hogy amióta az itt belépőket regisztrálják a határnál, kevesebben jönnek, és inkább a Bors-Ártánd átkelőhelynél jönnek be, de ezt én is csak a közösségi oldalakról tudom – mondta lapunknak az étteremtulajdonos két pizza elkészítése közben.

Molnár Rajmund érdekes történeteket is megosztott velünk. Elmondta, a háború kitörése utáni első napokban nagyon sokan jöttek át csengersimai átkelőn, sokukat, mint fogalmazott, legtöbbjüket „kalózok” hozták át, akik egy ember után 500 eurós fuvardíjat kértek.

– Az egyik ilyen kisbuszos itt hagyott a pizzéria előtt egy terhes ukrán nőt, akinek azt ígérte, hogy Budapestig viszi, ám a fuvar egy kicsit rövidebb lett… Én segítettem neki eljutni a fővárosig, egy barátom vitte el őt innen Budapestre, ahonnan tovább tudott repülni Olaszországba, ahol már várták – idézte fel a történteket a Bella Napoli tulajdonosa.

– Tizenöt évig én magam is Olaszországban dolgoztam, láttam egy-két autócsodát, de olyanokat, mint amilyenek az első napokban átjöttek itt a határon, csak keveset. Megállt a pizzéria előtt egy luxusautó, kiszállt belőle egy ránézésre is dúsgazdag hölgy, aki arra kért, hogy a kutyájának süssek meg egy csirkét. Egy darabig eltartott, míg megértettem vele, hogy a kutyának tudok adni egyszerűbb ételt is, ő pedig a pénzét inkább költse a rászoruló menekültekre. Értett a szóból, itt hagyott nálam egy kisebb összeget, mondván, hogy ebből süssek pizzát a rászorulóknak – osztotta meg az elmúlt napok tapasztalatait a csengersimai átkelő mellett éttermet működtető Molnár Rajmund, aki alsóhangon legalább ötven pizzát készített az Ukrajnából menekülő embereknek, természetesen bármi nemű ellenszolgáltatás nélkül.

Fotók: KM