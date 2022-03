– Azért indítottunk gyűjtést, hogy segíthessünk azoknak, akik a háború elől menekülnek, illetve azoknak is, akik Ukrajnában ragadtak – mondta el szerda délután a nyíregyházi városházán dr. Kása Brigitta aljegyző, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete nyíregyházi alapszervezetének elnöke.



Emberségből jeles



– A szakszervezet már több alkalommal is kifejezte együttérzését és szolidaritását mindazok felé, akik most elszenvedik a háború szörnyűségeit. Itt, Nyíregyházán úgy éreztük, hogy ezen túl is tennünk kell valamit, ezért indítottunk egy gyűjtést a tagjaink és a polgármesteri hivatalban dolgozók között. Az elmúlt hetekben arra kértünk mindenkit, hogy ajánljanak fel egy olyan összeget, melyet nélkülözni tudnak. Adományunkat egy olyan szervezetnek szántuk, amely az elmúlt egy hónapban nap mint nap humanitárius munkát végzett, hogy segíthessen a háború áldozatainak, akiknek a sorsa mindenkit megérintett itt, a hivatalban. Azt kértem a kollégáinktól, hogy ebben a nehéz időszakban emberségről vizsgázzanak jelesre – fűzte hozzá.



Az így összegyűjtött 300 ezer forintnyi pénzadományt dr. Kása Brigitta és az alapszervezet titkára, dr. Havellant Gabriella jelképesen átadta Csordás Gábor atyának, aki a Katolikus Karitász képviseletében érkezett a városházára. A karitatív szervezet a Híd Kárpátaljáért Programban is részt vesz. Az aljegyző kiemelte: a karitász munkatársainak és önkénteseinek embersége és áldozatkész munkája mindenki számára példaértékű.



Az önkéntesség megfizethetetlen



– A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közszolgák a napi munkájukkal így is erejükön felül segítik az ide menekülőket, ezért megható látni, hogy most anyagi támogatást is nyújtanak – mondta el a helyszínen Csordás Gábor atya. – Amikor az ember a kötelességét végzi, azért nem érdemel dicséretet, hiszen az a kötelessége. Amikor azonban ezen felül nyújt valami pluszt, az az igazi emberség és az igazi szeretet, aminek a latin nevéről a szolgálatunk, a karitász is nevét kapta.



– Szervezetünk egyik legnagyobb erőforrása az önkéntes hálózatunk – fűzte hozzá. – A megyében 19 csoportunk működik különböző településeken, ahol a tagjaink napi kapcsolatban vannak azokkal a menekültekkel, akik jelenleg az átmeneti szállásokon tartózkodnak. Ezek az önkéntesek valóban helyben, közvetlenül tudnak segíteni, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy a háború elől menekülők megkaphassanak mindent, amire szükségük van. Fáradhatatlan munkájukkal biztosítják, hogy akik átjönnek a határon, azoknak kaphassanak lehetőséget a megpihenésre, illetve egy kis emberséget és egy kis úti csomagot, mielőtt tovább indulnak. A karitász feladata, hogy biztosítsa a szakmai és az anyagi hátteret ezeknek az önkéntesnek, akiknek a munkája megfizethetetlen.