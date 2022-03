1982. március 13., szombat

Bíróság előtt a tiszadobi gyerekgyilkos



Hiába várták az iskolából 1981. október 22-én este 11 éves kislányukat az aggódó szülők, a gyerek nem érkezett haza. Rosszat sejtve rohantak rokonokhoz, ismerősökhöz, ám Andreát sehol sem találták, senki nem tudott róla. Kora reggel a rendőrségen is bejelentették a gyermek eltűnését, majd pár óra múlva értesültek a mindenkit megdöbbentő, ám kegyetlen igazságról: a Holt-Tisza partján húzódó erdőben, Tiszadob határában egy arra járó rábukkant a kislány holttestére.

Már az első pillanatokban egyértelmű volt, hogy Andrea bűncselekmény áldozata lett, megfojtották, erőszakoskodtak vele. Óriási erővel indult meg a rendőri nyomozás, hogy felderítsék az ismeretlen elkövető kilétét. Házról-házra járva több száz embert kihallgattak, keresték a nyomozók azt a szálat, amely végül elvezetett B. M. 19 éves tiszadobi segédmunkáshoz.

B.-t október 26-án vették őrizetbe, majd elrendelték előzetes letartóztatását. Az első kihallgatása során mindent tagadott, de a bizonyítékok elébe tárása után töredelmes, beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy a kislányt már régebben ismeri, tudta, hogy Tiszadadáról jár autóbusszal a tiszadobi iskolába. Október 22-én délután nagyobb mennyiségű szeszes italt fogyasztott. Tiszadobon csavargott a kerékpárján, amikor észrevette a buszmegállóban várakozó kislányt. Elhatározta, hogy elcsalja és közösülésre bírja. Addig kérlelte áldozatát, amíg az felült a kerékpárjára és hagyta magát az erdőbe vinni. Amikor egy elhagyott helyre értek, B. megállt és arra kérte a kislányt, hogy közösüljenek.

Andrea erre nem volt hajlandó, mire B. lelökte a földre, szájába száraz füvet és falevelet nyomkodott, amelytől rövid időn belül megfulladt.

A brutális, kegyetlen gyilkosság nem zökkentette ki a nyugalmából a hatalmas fizikumú, 100 kilón felüli B.-t. Másnap ugyanúgy ment a munkahelyére a reggeli műszakba, mintha semmi sem történt volna. Tudta azt, hogy tettének nem volt szemtanúja, így joggal bízhatott abban, hogy megmenekülhet az igazságszolgáltatás elől. A mindenre kiterjedő, gondos, szakszerű rendőri nyomozás húzta át csupán számítását és vezetett oda, hogy most is sikerült a rács mögé tenni egy ilyen veszélyes gyilkost. Így várja a bírósági ítéletet B. M., aki ellen a megyei főügyészség aljas indokból elkövetett emberölés bűntette miatt a napokban nyújtott be vádiratot.