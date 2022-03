– Az átadóünnepséget egy forgalmas, zajos helyszínen tartjuk, de nem véletlenül, hiszen ez jelképezi leginkább, hogy mennyire sok autó halad át nap mint nap a településen. A napi hétezer áthaladó jármű minden nap veszélyt jelent a gyermekekre és minden gyalogosan vagy kerékpárral közlekedőre – mondta Belicza László, Kállósemjén polgármestere szerdán, a településen épült gyalog- és kerékpárút átadóünnepségén.

Kiemelte: Az út a településen élők biztonságát szolgálja, és összeköti a belterületi szakaszt a külterülettel, a Nagykálló felé tartó kerékpárúttal.

– A 2,6 kilométeres szakaszon két gyalogos átkelőhelyet is kialakítottunk a Bem és Dózsa György utcáknál, az oktatási intézményeink közelében. A kivitelezés sok nehézséggel járt, hiszen közműveket kellett áthelyezni, megnyugtatni a lakosságot, és ezúton is szeretném megköszönni az itt élők türelmét – tudtuk meg a polgármestertől. Belicza László arra is rávilágított, hogy a kerékpárút a zarándokok, turisták miatt is fontos, ugyanis a közelben van a máriapócsi kegyhely, és az a céljuk, hogy az a jövőben gyalogosan is biztonságosan elérhető legyen.

Megépült a hálózat gerince

– Fontos célunk, hogy megépüljön a Nyíregyháza-Nagykálló-Kállósemjén-Máriapócs kerékpárút, s ezzel párhuzamosan a Debrecen-Nyírbátor-Mátészalka-Szatmárnémeti vonal. Az utóbbi már az építés utolsó szakaszában jár Nyírmihálydiban – ezt már dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője mondta el a jelenlévőknek. Hozzátette: a hálózatnak köszönhetően Debrecentől egészen Mátészalkáéig egybefüggő a kerékpárút-hálózat, mely a határon is átfut.



– A két fő vonalat összekötő szakasz is elkészült tavaly Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs vonalon. Ennek eredményeképpen 17 programban összesen 66 kilométernyi bicikliút épült, és már megalkottuk a Nyírség hálózatának gerincét. A munka azonban nem áll meg, folyamatban van a Kállósemjént és Máriapócsot összekötő kerékpárút építése is. A térségbe turistaként, zarándokként érkezők számára is kiemelt jelentőségű lesz ez a beruházás – hangsúlyozta dr. Simon Miklós.

A harmadik helyen állunk

Az eseményen jelen volt Dömötör Csaba miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kállósemjénben élők már régóta várták a gyalog- és kerékpárút megépülését, ami sokkal biztonságosabbá teszi a közlekedést.

– A beruházás az elmúlt évtizedek legnagyobb kerékpárút-fejlesztési programjának a része. Hazánkban az emberek több mint 16 százalékának a kerékpár az elsődleges közlekedési eszköze, amivel a harmadik helyen állunk az EU-ban. Soha nem kerékpároztak még annyian az országban, mint tavaly, éppen ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az úthálózat bővítésére. Jelenleg mintegy ezer kilométer további út tervezése van folyamatban – tette hozzá.