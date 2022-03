A tárcavezető több településen is járt, ahol a Keleti Pajzs 2022 feladatban résztvevő katonákkal találkozott – számolt be róla a honvedelem.hu.



„Ukrajnában sajnos továbbra is a háború véres küzdelmei folynak, éppen ezért a Magyar Honvédség további katonai erőket telepített az észak-keleti régióba azzal a céllal, hogy segítse a bajba jutott, menekülő embereket, akik Magyarország területére lépnek be. Másrészt azért, hogy segítsük a rendőri erőket ebben a munkában, a közös járőrfeladatok ellátásában, harmadrészt pedig az ország biztonságát, a határ védelmét tudjuk ezáltal erősíteni” – hangsúlyozta Benkő Tibor.



„Nagyon fontos, hogy bízzon önökben a lakosság, hiszen az ország és az emberek védelmét közösen kell garantálnunk. Fontos hangsúlyozni, hogy béke van, de első a biztonság, így mindig felkészültnek kell lennünk” – mondta a honvédelmi miniszter a határ mentén szolgálatot teljesítő katonáknak.



Benkő Tibor - miután megtekintette a katonák elhelyezési körülményeit, meggyőződött az ellátásuk helyzetéről - jelentést kapott az átcsoportosított haditechnikai eszközök rendelkezésre állásáról, a feladatok végrehajtásáról, a logisztikai biztosításról, valamint a katonák ellátásának folyamatáról.





A miniszteri látogatáson jelen volt Tilki Attila országgyűlési képviselő és több érintett település polgármestere is. „A lakosság és a honvédek között nagyon jó viszony alakult ki, örömmel fogadták a katonákat” – hangsúlyozta dr. Péter Csaba polgármester. Hozzátette: március 14-én a honvédséggel közösen szerveztek katonai nyílt napot, amelynek óriási sikere volt.



A tárcavezető látogatásának második állomásán az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár alegységeivel találkozott, akik szintén számot adtak a térségben kialakult helyzetről és jelenlegi feladataikról. Benkő Tibor ezt követően Tiszabecsre utazott, ahol a határon szolgáló katonák és rendőrök mellett Lőrincz Gusztáv polgármester is fogadta. A polgármester elmondta: az elmúlt közel egy hónap alatt több mint 70 ezer menekült érkezett hazánk területére ezen a határátkelőhelyen. Megerősítette, hogy nagyon jó az együttműködés Tiszabecs, a Magyar Honvédség és a rendőrség között.



A határon jártunkkor érkezett Kárpátaljáról egy család, akik Kijevből menekültek Kárpátaljára rokonokhoz. A nagymama elmondta: Kijevben mindent szétbombáztak az oroszok, alig tudtak megszökni a fővárosból. Németországba szeretnének továbbmenni, és ha vége a háborúnak visszatérnek Ukrajnába.



Benkő Tibor a látottakat összefoglalva hangsúlyozta: „a mai napon is rendkívül jól felkészült, kiváló katonákat láttam, akik elhivatottak, elkötelezettek a feladat végrehajtása tekintetében. Lehetőségem volt, hogy találkozzak a térség országgyűlési képviselőjével, több település polgármesterével. Egyeztettem a határmenti önkéntes segítőkkel, és arra is volt lehetőség, hogy helyi lakosokkal is szót váltsak. Ezek alapján azt tudom mondani: jóleső érzés, hogy katonáink jelenléte megnyugvást jelent a lakosság számára és ez azt bizonyítja, hogy bíznak a katonáinkban, az ő tudásukban és felkészültségükben.”



A miniszter köszönetét fejezte ki mindenkinek, akik az emberfeletti küzdelmes munkában részt vesznek függetlenül attól, hogy a humanitárius feladatok ellátásában, vagy a határbiztosítási feladatokban, illetve annak támogatásában működnek közre.



A magyar katonák a humanitárius feladatok ellátása mellett garantálják, hogy a szomszédos országból különböző fegyveres csoportok ne sodródhassanak át Magyarország területére.