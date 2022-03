Egy emberként mozdult meg az ország, hogy segítsen az ukrán–orosz háború elől hazánkba menekült embereken, valamint azokon, akik szülőföldjükön, Kárpátalján maradtak. A karitatív tevékenységből kivették a részüket a Vásárosnaményban és környékén élő vadászok is.

Kiss B. Zoltán vállalkozó és sportvadász az elmúlt szombaton érkezett haza külföldi útjáról, s látva a háborús helyzetet, a menekülők áradatát, úgy érezte, tennie kell valamit.





Kétszer is fordultak



A segítségnyújtás lehetőségeiről megkérdezte Filep Sándort, Vásárosnamény polgármesterét, aki elmondta, hogy sok élelmiszer összegyűlt a Kárpátalján maradt emberek számára, de nem tudják oda hogyan elszállítani.

Kiss B. Zoltán segítségül hívta a teherautókkal rendelkező vadásztársakat, s vasárnap reggel el is indultak az alapvető élelmiszerekkel és tisztálkodási felszerelésekkel megpakolt négy teherautóval.

Természetesen előtte egyeztetett Babják Zoltánnal, Beregszász polgármesterével is az adomány érkezéséről.

– A határon hosszú, szinte végeláthatatlan kocsisor és hatalmas tömeg fogadott. Szívszorító érzés volt látni a menekülteket. Magam is fáztam, hát még az a kisgyermek, aki húzta maga után a bőröndjét. Vasárnap kimentünk másodjára is, akkor már hat autóval szállítottuk az adományokat a rászorultak számára.





Vállalják a bizonytalanságot



– Babják Zoltán polgármester örömmel és hálával fogadta az adományokat, mert nagy a teher rajtuk is, hiszen a boltok üresek. Amíg a szükségállapot fennáll, mi vadászok megyünk és segítünk. Szeretnék még a héten újabb adományokat kivinni a bizonytalanságot is vállaló társaimmal együtt Beregszászra – mondta el lapunk érdeklődésére Kiss B. Zoltán.

Borítókép: Illusztráció/MTI