A csapadék egy hajszálnyi résen is bejuthat az útalapba, ami télen megfagy és szétfeszíti az aszfaltot. Az enyhe időjárással a jég megolvad, a víz elpárolog, lesz egy üreg. Az aszfalt megrepedezik, és kialakul a kátyú. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. videóban mutatja be a folyamatot, amely minden évben aktuális.

A rendőri jelenlét is számít

Aki kátyúkárt szenved, tisztában kell lennie azzal, hogy ki az út fenntartója, de a legfontosabb: hitelt érdemlő módon kell bizonyítania a káreseményt. Érdemes aprólékosan dokumentálni, hogy pontosan hol, milyen körülmények között keletkezett a sérülés, és ha a helyzet indokolja, a rendőri jelenlét is nyomhat a latba, hiszen a hatósági jegyzőkönyv sokat számít a bizonyítási eljárásnál.



– Munkatársaink az időjárási lehetőségekhez mérten folyamatosan, ütemezetten dolgoznak a burkolathibák javításán – kezdte reagálását érdeklődésünkre Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. Hozzátette: – A téli üzemeltetési időszak alatt, március közepéig ezt 12 órás, váltott műszakokban teszik meg a minden évben előre meghatározott központi, állami költségvetési források felhasználásával. Az idén mostanáig 140 tonna hidegaszfaltot használtunk fel.

Hidegen és melegen is

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 40 millió forint értékben, a téli időszak végéig összesen körülbelül 400 tonna hidegaszfalt bedolgozását tervezzük. A balesetveszélyes, azonnali beavatkozást igénylő kátyúkat az észlelés vagy lakossági bejelentés után azonnal javítjuk. Amennyiben egy forgalomra veszélyes kátyút nem tudnak egyből korrigálni, ideiglenesen táblázással jelzik az úthibát a közlekedőknek. A téli hónapokban alapvetően ideiglenes jelleggel, hidegaszfalttal tudunk dolgozni, mivel a melegaszfaltot keverő telepek zárva tartanak.



– A hidegaszfalt úgynevezett utántömörödő anyag, amely az utakon közlekedő járművek bedolgozó hatásának köszönhetően tömörödik be a burkolatba. A melegaszfaltos technológia jóval tartósabb, melyet azonban csak tavasztól őszig tudunk alkalmazni. A melegaszfaltot egy meghatározott hőmérsékleten kell tartani ahhoz, hogy bedolgozható legyen, ez pedig a téli időszakban nehezen kivitelezhető, még melegítő konténerekkel együtt is. Az időjárástól függően a tervek szerint március közepén kezdjük meg a melegaszfaltos felújításokat.

Nyíregyházán az önkormányzat tulajdonában lévő, mintegy 600 kilométer hosszúságú úthálózat közel fele aszfaltút. A NyírVV Nonprofit Kft. kezeli az utakat, így a kátyú is hozzájuk tartozik.

Applikációs lehetőség

– Az útellenőri szolgálat folyamatosan járja az utakat és ellenőrzi azok állapotát. Ahol kátyút tapasztalnak, azt jelzik, és az út kategóriájától, valamint a kátyú méretétől függően folyamatosan állítjuk helyre a burkolatot. Erre az önkormányzat biztosította forrás ad lehetőséget. Ezzel a feladattal 3 munkabrigád foglalkozik – mondta Dicső Péter közterület-kezelési igazgató. – Természetesen a lakossági bejelentéseket is fogadjuk. Minden esetben kivizsgáljuk és a kátyúkat kijavítjuk. A Nyíregyháza Applikáció segítségével augusztus végétől ezen a felületen is van módjuk a városlakóknak az észrevételeiket megosztani társaságunkkal.