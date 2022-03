1962. március 14., szerda

Cipőkiállítás a Guszevben

Holnap reggel nyitja meg kapuit a Guszev-telepen lévő Cipő-nagykereskedelmi Vállalat kultúrtermében a cipőkiállítás. A vállalat a nagyközönség részére még sohasem rendezett hasonló jellegű bemutatót Nyíregyházán. Hogyan született meg a kiállítás gondolata, mi a célja? Erről beszélgettünk Vogl Győzővel, a vállalat osztályvezetőjével.

- A célunk, hogy a vidéki vásárlók is lépést tudjanak tartani a fővárosi divattal. Általános tapasztalat ugyanis, hogy amíg a divat Pestről ide érkezik, eltelik majdnem egy esztendő. A most bemutatott cipők a legmodernebbek. Tájékoztatónak szántuk a tavaszi és nyári divatot illetően. A könnyű öltözködési irányzat nemcsak a ruházatban nyilvánul meg, hanem a cipőféleségeknél is. A látogatók mintegy 800 modellben gyönyörködhetnek, köztük 170 gyermek, 180 férfi és 450 női divatot mulatunk be.

- Honnan kapták a kiállítás anyagát?

- Túlsúlyban Szombathely és a martfűi Tisza cipőgyár szállította őket. Egyúttal a megyén belül a legjobban dolgozó cipész ktsz-ek készítményeit is kiállítottuk, így a nyíregyházi, nagykállói és a rakamazi ktsz-ek modelljei kerültek a kiállítandó darabok közé.

- Miért itt, a várostól aránylag távol rendezték meg a kiállítást?

- Egyrészt azért, mert a vállalat elhelyezésénél fogva ez a legmegfelelőbb kiállítás céljára. Ami pedig a távolságot illeti, azt úgy érzem, kárpótolni fogja a kiállítás sokoldalú megrendezése…