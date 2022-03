Máté Janosnak, a Tiszahát Ökológiai és Kulturális Hagyományai Közhasznú Egyesület elnökének szervezésében fogtak össze civilek. Az adományok a Nyírkarászi Művelődési Házba érkeztek a helyiektől, a környékbeliektől és az ország minden részéről. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet Tiszapéterfalvi Kistérség falvaiból érkezett menekültekkel segítik az adományokkal.



Az önkéntes civil segítők is meghallották a hívó szót, és Erdélyi Ilona kérésére jöttek a Nyírség Életút Egyesülettől, a Segítők Köre 2003 Szociális Egyesülettől, a Jeremcsuk László Polgárőr Egyesülettől, az Ötlet a Vidékért Egyesülettől, a Nyírkarászi Önkéntesek Egyesületétől, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről, a helyi Kisebbségi Önkormányzattól, az Ópályiak Baráti Körétől. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet Tiszapéterfalvi Kistérség önkéntesei is segítenek Nyirkarászon. A korábban érkezett adományok szortírozása közben érkezett egy mikrobusznyi adomány a Down Alapítványtól Budapestről és egy kamionnyi adomány Óvádi Lászlótól, az Újpest Futsal Klub sportigazgatójától – a szállítmányt a Supernova Intertrans Kft. kamionja hozta. A nemes kezdeményezés mellé állt Szalmási József polgármester is.