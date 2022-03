Dr. Simon Miklóssal, a térség országgyűlési képviselőjével arról beszélgettünk, hogy minek köszönhető az innováció, és milyen tervekkel várják a következő ciklust.



– Megújultak, megszé­pültek, modernizálódtak községeink, városaink, és természetesen tovább szeretnénk folytatni a térség fejlesztését. Arra törekszem és azon dolgozom, azt segítem, hogy térségünk minden településének járjon és jusson lehetőség kormányzati és uniós támogatású beruházásai finanszírozására, mert minden itt élő polgár megérdemli. A Fidesz–KDNP-­kormány nemcsak beszélt, hanem tett is a vidék felemelkedéséért. A centrális, Budapest központú fejlesztések helyett a falvakat és a kisvárosokat támogatta és támogatja továbbra is. Az ország mozgatóereje ugyanis itt van, nálunk: a mezőgazdaság és az ipar motorja mi vagyunk. Ennek a hihetetlen gyarapodásnak a hajtóereje a kormány mellett annak segítői: a térség polgármesterei, vállalkozói s alkotó közösségei, a Széchenyi 2020 programjai, a Magyar Falu Program pályázatai. Örömmel tölt el, hogy a választópolgárok jóvoltából 23 éve országgyűlési képviselőként segíthetem a fejlesztéseket, s részese lehetek ennek az országépítő csapatnak, szolgálhatom a Nyírségben élőket. Igyekszem legjobb tudásom szerint dolgozni a családokért, gyermekekért, fiatalokért és idősebbekért egyaránt. Becsülöm az itt élők tenni akarását, tudom, hogy kitartással és szorgalommal minden akadály legyőzhető. Olyan közösséget tudhatok magam mellett, amely mindent megtesz a siker érdekében, és lelkesen dolgozik. Az eddig elért eredmények jó alapot adnak a további építkezésre. Elértük, hogy a térségünk vonzereje növekszik, ami új munkahelyeket, új lehetőségeket jelent az itt élőknek. Fontos, hogy a már letelepedett cégek, vállalkozások kapacitása tovább bővüljön, új munkahelyek jöjjenek létre, mindenki érezze: kormányzati támogatással tovább jutunk! A választókerületembe az elmúlt 7 évben összesen több mint 170 milliárd forint érkezett fejlesztésre.



Milyen sikereket értek el eddig az élet különböző területein?



Nincs sikeres fiatal, nincs jó szakember fejlett és jól működő oktatási és nevelési intézmények nélkül, ezért a legfontosabb, hogy korszerű körülmények között tudják fogadni a gyerekeket. Ennek érdekében jelentős korszerűsítések történtek az óvodák és iskolák infrastrukturális feltételrendszerében. Kormányzati és egyházi támogatással új óvodák és bölcsődék épültek, újultak meg, számos iskola energetikai és teljes körű felújítása vált valóra szerte a térségben. Bátran kijelenthetjük, hogy a térség minden települését érintette az oktatási, infrastrukturális és humánerőforrás-fejlesztés. Nagyon fontos számomra az is, hogy minél több pályakezdő fiatal kapjon munkát, hogy biztosítsuk a karrierjükhöz szükséges lehetőségeket, ezért is hoztuk létre a Kelet-Nyírségi Foglalkoztatási Paktumot. Ráadásul a kormány 2022. január 1-jétől személyijövedelemadó-mentességet vezetett be a 25 év alatti fiatalok számára, ez a jövedelmükben mintegy 22 százalékos pluszt jelent.



Hogyan alakult a munka-erő­piaci helyzet a térségben?



A meglévő, illetve a közeljövőben létrejövő új munkahelyek, a nagyarányú közfoglalkoztatás (3000 fő) eredménye, hogy mostanra a munkanélküliségi ráta a koronavírus-járvány időszakára eső enyhe növekedés után 8% körüli szintre csökkent a térségben. A beruházásainknak köszönhetően az ipari parkok bővültek, a térségbeli 575 vállalkozásnak 2014 óta nyújtott 20 milliárd forintot meghaladó európai uniós támogatásoknak köszönhetően 2500 új munkahely jött létre. A nemzeti forrásból származó és kiemelt kormányzati támogatásoknak köszönhetően a térségben 2010 óta pedig legalább 4000 munkahelyet teremtettek piaci alapon, így összesen 9500 új munkahely létesült a körzetemben. A térség gazdaságának élénkítését segíti az ipari parkok fejlesztése mellett a helyi termelői piacok, logisztikai központok, hűtőházak létrehozása is, melyek tovább javítják a foglalkoztatást. A Coloplast Hungary Kft., a Rosenberger Magyarország Kft., a Diehl Aviation Hungary Kft., az Agrosprint Zrt., a Gloster Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó és Kereskedelmi Kft., a Tecnica Ungheria Kft., a Tranzit-Food Kft., valamint az Unilever Magyarország Kft. és a Pa-Comp Kft. mint legnagyobb munkáltatók a közelmúlt beruházásainak köszönhetően több ezer új munkahelyet teremtettek. Létrejön Újfehértón a Szabolcsi Alma Centrum, amely 42 új munkahelyet jelent, 20 ezer tonna gyümölcs fordul majd meg a válogató-csomagoló üzemben, a tárolókapacitás 9000 tonna lesz. És ez csak egy a jövőbe mutató beruházások közül.



Milyen infrastrukturális fejlesztések fejeződtek be a térségben?



A 2002 és 2010 közötti időszakban csak egy-két szennyvízprogram indult el a választókerületben. Nyírbátor térségében egy méternyi szennyvízcsatorna sem épült, de 2010 óta ezen a területen nagyon jelentős, a környezetünk védelme érdekében történelmi eredményeket értünk el. Az infrastruktúra fejlesztése kiemelt célunk, az elmúlt 11 évben a választókerületem 33 településéből 17-ben épült szennyvízhálózat, illetve bővültek a szennyvíztisztító telepek. A beruházások össz­értéke 14,7 milliárd forint, amelyet 100%-ban a magyar állam és az Európai Unió finanszírozott. A választókerületben 18 települést érintettek az ivóvízminőség-javító programok, amelyek összesen 2,8 milliárd forintba kerültek. Ezzel 64 ezer ember számára vált az ivóvíz minősége jobbá, több helyen ihatóvá. Csapadékvíz-elvezető rendszerek épültek, a régiek megújultak.

Térségünk régi vágya teljesült azzal, hogy 2012-ben elérte Nyírbátor térségét az M3-as autópálya, ami újabb gazdasági lehetőségeket jelentett. Új utakat és kerékpárutakat építettünk, eddig még sosem látott mértékben javult és bővült a térség közúthálózata. Nagyszerű eredménynek tartom, hogy a rendszerváltás óta a legtöbb közút az elmúlt években korszerűsödött, 2014–2018 között 10 települést érintve 58,4 km 5,1 milliárd forintból, míg 2018–2021 között 67 km 6,6 milliárd forintból újult meg. A választókerületben a Magyar Falu Programból 2019–2021 között 21 belterületi önkormányzati út lett korszerűbb 620 millió forintból, a Belügyminisztérium jóvoltából pedig 22 belterületi út vált biztonságosabbá 490 millió forint ráfordítással. Soha ennyi kerékpárút nem épült a térségben, mint az utóbbi években, mindannyiunk örömére. A választókerületben 2014–2018 között 7 települést érintve 36,6 km kerékpárút épült 2,1 milliárd forintból, hazai és európai uniós támogatás felhasználásával. Kiépült a 471-es főút mellett a külterületi kerékpárút is Nyíradony, Nyírmihálydi, Nyírgelse, Nyírbogát, Nyírbátor, Nyírcsászári, Nyírmeggyes külterületén, így jelentősen javulhat a térségben élők és a 471-es főúton közlekedők biztonsága is. A 2018–2021 közötti időszakban 30 km hosszúságban tíz (2 kül- és 8 belterületi), elsősorban a hálózatosítást szolgáló kerékpárút épülhetett meg. Nem feledhetjük el, hogy a nemzeti összetartozás kormánya az önkormányzatok teljes adósságállományát felszámolta. A településközpontok rehabilitációja révén 3 milliárd forintos uniós támogatásból újultak meg főterek, középületek, templomok, egészségügyi központok, orvosi rendelők, kórházak. Így folyamatosan szépül településeink arculata is. A választókerületemben hat kormányablakot hoztunk létre, hogy gyorsabb és korszerűbb legyen a hivatalos ügyintézés. A szociális és gyermekvédelem területén, valamint az idősgondozásban jelentős infrastrukturális és humánerőforrás-fejlesztés történt a térségben, 57 sikeres pályázattal 3,3 milliárd forint értékben. Különösen fontosnak tartom, hogy térségünket kultúrájában, szellemiségében megtartsuk olyannak, amilyennek szüleinktől örökül kaptuk. Ezért sok forrást szántunk a kultúránk népszerűsítésére, közösségépítésre, de a közbiztonság javítására, szabadidős rendezvényekre, szabadidőparkok, konferencia- és rendezvényközpontok, játszóterek, közösségi terek létrehozására is.

Nyírbátorban 5,7 milliárd forintból megépült a Határvadász laktanya a készenléti rendőrségnek. A beruházás jelentősége napjainkban óriásira nőtt, hiszen az Ukrajnában kialakult sajnálatos háborús helyzetben határvadászaink jelenléte növeli a térség biztonságát. Reményeink szerint a széles körű és változatos turisztikai beruházások, az idegenforgalmi erőforrások fejlesztése is jelentősen emelik a térség vonzerejét, hogy minél több ide látogató embernek mutathassuk be csodálatos természeti kincseinket, egyedülálló kulturális örökségünket.



Milyen elképzeléseik vannak a jövőre nézve?



Tudjuk, vannak még teendőink, s konkrét célokkal állunk a következő fejlesztési ciklus elé. Ezek közül a legfontosabb a munkahelyteremtés marad, az M3-as autópálya gazdaság- és turisztikaélénkítő hatásának kiaknázása. Fejlesztenünk kell a térségeink elérhetőségét vasúton is. Fontos az önkormányzatok megerősítése, a települések közbiztonságának további növelése. Végül, de nem utolsósorban feladatunk a társadalmi, természeti és turisztikai értékeink megóvása.