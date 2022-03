A helyi Szivárvány Egyesület gondozásában LEGO-kiállítás nyílt a közelmúltban Demecserben. A tárlatot magángyűjteményből állították össze, s az érdeklődők különböző tematikák szerint láthatják a miniatűr világot. A témák között van például a Lego City városa, a Jurassic World, Harry Potter, Lego Friends, a Star Wars.

Az építőjáték darabjai mellett rengeteg épített elem is bekerült díszletként, valamint fényekkel is fokozzák a hangulatot. A gyűjtemény négy tulajdonosa – Sipos Gábor, Sipos Flóra, Kiss Petra és Kiss Gyula Tibor – több napon keresztül építette az interaktív kiállítást, ahol még nyomozásra is van lehetőségük a gyermekeknek. Előzetes időpont-egyeztetés szükséges a látogatáshoz, ezzel is elkerülve a zsúfoltságot. A kiállítás március 15-éig tekinthető meg Demecserben az egyesület Szabolcsvezér utca 10. szám alatti házában, jelentkezni a 30/677-5704-es telefonszámon lehet.