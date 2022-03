A 642 lelkes település nevét érdemes megjegyezni: Márokpapi tárt karokkal fogadja a felajánlásokat. A D. Pethe Agro telephelyére pénteken folyamatosan érkeztek a szállítmányok. Szorgos kezek gondoskodtak róla, hogy például az Első Nyíregyházi Lions Club és a Szent György Lovagrend adományai a raktárba kerüljenek, onnan pedig garantáltan a rászorulókhoz jutnak majd el.

Forrás: Demarcsek György



– A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a magyar gazdák legnagyobb érdekvédelmi szervezeteként összefogott a hazai malmokkal. Az élethez igazodva úgy döntöttünk, hogy 50 tonna lisztet ajánlunk fel A Magyarok Kenyere programban. A segíteni akaró gazdák a MAGOSZ honlapján találhatják meg azokat a csatornákat, amelyeken keresztül megtehetik a felajánlásaikat – jelentette ki Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke. – Miközben a magyar-ukrán túloldalán elfogyott a burgonya, a hagyma és más zöldségek, a gazdák folyamatosan küldik az utánpótlást, ezért köszönet jár nekik. Nemcsak a Magyarországra menekülőkről, hanem a Kárpátalján maradtakról is gondoskodni kell, ebben nagy segítséget nyújtanak az egyházak is. D. Pethe Istvánnak hála, olyan telephely, raktár áll rendelkezésre, ahol fogadják a felajánlásokat, és most is tapasztaltam, hogy olajozottan működik a rendszer.

– Két kamion liszt érkezett Márokpapiba annak köszönhetően, hogy összefogtak a malmok. Ebből a mennyiségből összesen 70 ezer egykilós kenyér süthető – közölte dr. Lakatos Zoltán, a Hajdú-Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója.



– A kenyér nekünk többet jelent egy egyszerű tápláléknál. Ezért is van nagy jelentősége a felajánlásnak – említette Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke.

Papp Zsolt, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára megállapította: – Ahol a szükség, ott a segítség. Nincsenek határok, csak összetartozás van!

A református egyház szeretetszolgálatának német és holland szervezetei által összegyűjtött felajánlásokkal péntek este érkezett 4 kamionnyi árucikk. Ezeket a balkányi iparterületen lévő raktárban helyezték el átmenetileg. Keresnek kisteherautóval rendelkező gazdákat és segítőkész honfitársakat, hogy a határmenti területre kerüljenek az adományok. A 20/333-4585-ös telefonszámon segítenek a koordinálásban.