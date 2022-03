Szupergyors gyógyulást, fogyást vagy akár nyelvtanulást ígérnek a tisztességtelen weboldalak – mindezt erőfeszítés nélkül. A csodát ígérő termékeket árusító, csaló online áruházak állításait könnyen leleplezhetjük, amennyiben betartunk néhány alapvető intézkedést. Lapunkban gyakran foglalkozunk a webáruházak és az internetes csalások témakörével, és úgy tűnik, időről időre új erőre kap a zavarosban halászók tevékenysége.





Silány termék, adatlopás



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) legutóbbi közleményében hangsúlyozta, a világhálón böngészve vagy az e-mail-fiókunkba érkezett levélből továbblapozva gyakran köthetünk ki olyan termékajánlatoknál, amelyek tényleg túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek. Az azonnali állapotjavulással, fiatalodással ámító honlapokat már magáért az alapállításért is érdemes erős fenntartásokkal kezelni.



A különféle „csodaszerek” és egyéb silány termékek hirdetései a különféle weboldalakon és a közösségi felületeken is felbukkanhatnak, ezért szakértőket kérdeztünk arról, hogyan szűrhetjük ki az ilyen fals tartalmakat. Balogh Bence mérnök-informatikus, közösségimédia-szakértő lapunknak elmondta, a közösségi felületeken már ritkábban találkozni a csaló weboldalak csodát ígérő termékeinek hirdetéseivel, mint korábban.



– A jelenség nem tűnt el, de a közösségi oldalak algoritmusai folyamatosan fejlődnek, finomodnak, és kiszűrik az ilyen tartalmakat. Az egyéb weblapokon viszont gyakran jelen vannak ezek a reklámok, különösen az ingyenes filmnézős oldalakon. Ennek az lehet az oka, hogy a kisebb szolgáltatóknak inkább a bevétel a fontos, ezért nem ellenőrzik olyan szigorúan a reklámok forrását. Körültekintést igényel, hogy kiszűrjük az ilyen tartalmakat, ráadásul a csalók módszerei is egyre kifinomultabbak. Egyes termékeknél már nem úgy manipulálják a kommentszekciót, mint korábban: régebben olyan emberek sorait olvashattuk, akiknek nagyon bevált az adott fogyasztószer vagy egyéb csodát ígérő áru, míg manapság már kétkedő üzeneteket is találunk a hozzászólások között.



Természetesen egyik mögött sem valós személy áll, ráadásul sok esetben rendkívül tört magyarsággal áradoznak az árucikkekről – emelte ki Balogh Bence.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a silány termékek eladása mellett a csalók az adatokra is vadásznak.

– Az adatlopás kisebb kockázatot jelent ezen oldalak üzemeltetőire nézve, mint ha tényleg eladnak nekünk valami kétes hatású szert. A dupla megtévesztéssel könnyebb elhalászni az e-mail-címeket, amiket később akár zsarolásra is használhatnak. Olyan üzenetekről is hallani, melyekben a csalók azt állítják, felvétel készült a felhasználóról, miközben felnőtt oldalakat nézett, és nyilvánosságra hozzák a videót, amennyiben nem fizet. Ezek a zsarolások egyre gyakoribbak, amit az is jól mutat, hogy a rendőrség a közelmúltban egy felhívást is közzétett a témában – tudtuk meg a szakembertől.





Merjünk segítséget kérni!



– A fogyasztóvédelem kiemelten vizsgálja a csaló weblapokat. Az egyik legfontosabb, hogy vásárlás előtt ellenőrizzük, fel van-e tüntetve az áruház mögött álló cég neve, elérhetősége. Amennyiben ez hiányzik, és problémánk van, hiába fordulunk a hatóságokhoz vagy a békéltető testülethez – ezt már Görömbeiné dr. Balmaz Katalin, a megyei békéltető testület elnöke árulta el lapunknak. Hozzátette: ha rendeltünk és kártyával fizettünk, de a terméket nem kaptuk meg, akkor forduljunk a számlavezető bankunkhoz.



– A termék hiányában, esetleg ha az eladó csődbe jutott, visszaigényelhetjük a kifizetett összeget a bankunktól, s erről sajnos sokan nem tudnak.

Legyünk tudatosak, és csak olyasmit vegyünk meg, amire szükségünk van. Nagyon fontos, hogy lehetőleg hazai cégtől rendeljünk, mert a honlap nevének „.hu” végződése nem jelenti azt, hogy a cég is magyar. A jótállás, elállás joga mind-mind a netes vásárlások előnyei, de a kellő körültekintés nélkül önmagunkat fosztjuk meg ezektől. Gyakran fogyasztószereket, potencianövelőket kínálnak ezek az oldalak, amik jobb esetben semmilyen hatással nem lesznek ránk, de az is előfordulhat, hogy károsítják az egészségünket – hívta fel a figyelmet az elnök, aki szerint soha nem szégyen segítséget kérni, aki nem tájékozott, bátran forduljon szakemberhez.



– Gondolkodjunk józanul: nincsenek ingyenes ajándékok, sem csodák. A bankunk vagy a hatóság hálás lesz, ha hozzájuk fordulunk, amennyiben bizonytalanok vagyunk, hiszen lehet, hogy egy csalást leplezünk le.

