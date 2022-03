– Segítő ponttal támogatják az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai és önkéntesei a beregsurányi határátkelő ukrajnai oldalán kilométeres sorokban várakozókat. A vasárnap estétől éjjel-nappal működő, a határátkelő közelében, Asztélynál létrehozott pontot a segélyszervezet ukrajnai képviselete egy használaton kívüli fűtött pavilonban rendezte be. A következő napokban további sátrakkal, illetve mobil WC-kel is kiegészítik – árulta el lapunknak Kis Boáz, az Ökumenikus Segélyszervezet sajtóreferense.





Csomagot, információt kapnak



A ponton meleg teával, szendviccsel, frissítőkkel, takarókkal és alapvető higiénés cikkekkel segítik a menekülteket, akik sok esetben idősekkel, kisgyerekekkel várakoznak hosszú órákon át a határátlépésre. Gerevich János, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviseletének vezetője elmondta: a pont működtetésébe a szervezet beregszászi központjának munkatársain túl helyi önkéntesek is bekapcsolódnak. – A helyi összefogásra remek példa, hogy a Magyarországról adományként érkező lisztből a helyi szerb pékségben sütik a friss kenyeret, amit aztán a menekülteknek kínál a segélyszervezet – tette hozzá Gerevich János, majd kiemelte: a segítő ponton a kézzelfogható segítség mellett magyarul és ukránul is információval segítik az érkezőket, többek között arról, hogy a rászorulók hogyan kaphatnak átmeneti szálláshelyet Magyarországon. Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója arról számolt be, hogy Záhonyban közösségi szállást, míg Lónyán Segítség Pontot működtet a Vöröskereszt megyei szervezete.



– Az országos szervezet teljes együttműködése áll a pontok mögött, de részt veszünk a beregsurányi és a tiszabecsi határátkelő támogatásában is. Az oda érkezőket információval és élelemmel látjuk el. Rengeteg adomány érkezett hozzánk és az önkormányzatokhoz is. A felajánlásokat folyamatosan szortírozzuk és szállítjuk az átkelőhelyekhez, hogy akár a várakozóknak, akár a tovább indulóknak úti csomagot adhassunk. Sokan jönnek kisgyerekkel, és csupán egy rövid útra elengedő pelenkát vagy élelmiszert hoznak magukkal, de a továbbhaladáshoz már nincs elegendő készletük – hívta fel a figyelmet a megyei igazgató.





Minden segítségre szükség van



– Rendkívül jó érzés volt megtapasztalni, hogy szinte egyszerre dobban az emberek szíve, a híradásokat és tájékoztatókat látva nagyon sokan akarnak segíteni. A legjobb segítség, ha az emberek az adományvonalunkra utalnak ahelyett, hogy csomagokat állítanak össze. Nem tudjuk, meddig tart a konfliktus, meddig kell még segítenünk a háború elől menekülőket, de a pénzadományokból sokkal cél­irányosabban támogathatjuk az embereket, ugyanis mi azt vesszük meg, amire a leginkább szükség van. Az emberek gyakran a tárgyi adományokat részesítik előnyben, ugyanakkor mi tudjuk, a készletekből mi fogyott el, arról nem is beszélve, hogy a raktárkapacitásokat sem terheljük le túlzottan, ha inkább pénzzel segít a lakosság – hangsúlyozta Gurály Edina, hozzátéve: mindent megoldanak és minden támogatást szívesen fogadnak. A szavatossági időre figyelni kell az élelmiszereknél, ahogy a kiszerelésre is, hiszen a kisebbekből több csomagot lehet összeállítani.

A megyei igazgató azt is elárulta, az előző napokban hullámokban érkeztek az emberek a határokra.

– Vannak csendesebb és zsúfoltabb napok, vasárnap például nagyon sokan várakoztak a határ magyarországi oldalán, és a kapcsolatainktól azt is tudjuk, az ukrán oldalon még többen vártak arra, hogy átjöhessenek hazánkba – tudtuk meg Gurály Edinától.

Borítókép: Több mint 28 tonna élelmiszert osztanak ki az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai Kárpátalján | Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet

Gyűjtik az adományokat



A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359 (250 forint/hívás).

A számlaszám: 10405004-00026548-00000009

A kormány elindította a Híd Kárpátaljáért Programot. Létrehozták a 1357-es segélyvonalat (500 forint/hívás), illetve az ahhoz kapcsolódó számlaszámot (11711711-22222222).

A segélyprogramon keresztül felajánlott adományok összege hétfőn elérte a 65 millió forintot.