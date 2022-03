Egy kis pihenő és feltöltődés a nyíregyházi Pásztor utcai katolikus templomban, ahol lelki napot tartottak szombaton a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász önkénteseinek, akik napok óta Barabáson az Ukrajnából érkező menekültekről gondoskodnak. Néhány önkéntes több napja járja a határszakaszt, sokan az adományok gyűjtésében, az ellátás megszervezésében vagy a megye különböző pontjain elszállásolt családok patronálásában vesznek részt.

Sokéves építkezés, tapasztalat

– Tartalékolni kell az energiáikat, hogy a kezdeti lelkesedés ne hagyjon alább, önkéntesekre szükség lesz a következő napokban, hetekben is. Erősnek, higgadtnak kell lenniük a karitászos munkatársainknak, s szeretettel fordulniuk azok felé, akik elhagyni kényszerültek otthonaikat – mondta Csordás Gábor plébános, a lelki nap szervezője, aki a megyei önkénteseket koordinálja a határon. Mint ismert, a Katolikus Karitász barabási bázisközpontját az országos szervezet működteti, a segítségnyújtásban az egyházmegyék szervezetei vesznek részt.

A barabási művelődési ház udvarán felállított sátorban az elmúlt 8 napban több tízezer menekültet láttak el élelemmel, takaróval s azzal, amire éppen szükségük volt. Csak az első napon 3 ezer szendvicset készítettek el a karitászos piros mellényt viselő asszonyok, s lehetne még a beszédes számokat sorolni, de mint mondják, nem azért segítenek, hogy reflektorfénybe kerüljenek, hanem szeretetből. S éppen most, nagyböjt idején jut rájuk e feladat, amikor is a keresztény ember böjttel, imával, alamizsnával készül a húsvétra.

– Az ország minden részéről érkeznek felajánlások. Amikor egy adománnyal teli rakomány beérkezik a határra, a gépkocsi nem megy vissza üresen, hanem segíti a menekültek továbbjutását a fővárosba, Dunántúlra, attól függően, ki hová szeretne eljutni, illetve elszállítja őket az ideiglenes befogadóhelyekre is. Nemcsak egyházi vagy önkormányzati ingatlanokban szállásoljuk el a menekülteket, hanem családok is befogadják őket. Országosan megszerveztük ezeket a helyeket. Megyénkben napi szinten már ötszáz körüli létszámot látunk el. Hasonlóképpen az ország különböző településeire is érkeznek Ukrajnából családok, többgyermekes anyák, idős emberek. S az egész országból jönnek a karitászos munkatársak is Barabásra, köszönetet érdemel mindannyiuk munkája.

– Most világlik ki az a sok-sok éves építkezés, amit az egyházi karitatív szervezetek végeznek „békeidőkben”, ugyanis már a menekültáradat elején összeszedtük embereinket, felkészülten vártuk az érkezőket, kinyitottuk az adományraktárak ajtaját, és élelmet vittünk a rászorulóknak. Nagyon köszönjük a felajánlásokat. A koordinált gyűjtést hangsúlyozzuk, kérjük, hogy a gyűjtőhelyekre hozzák el az adományokat, így könnyebb a szortírozás, a kiosztás – javasolta a plébános.

Elmondta azt is, többen úgy jönnek át a határon, hogy egyből munkát keresnek. Nem tudják, meddig maradnak, ha úgy hozza a sors, akár tartósan is letelepednének nálunk, de amíg nem rendeződik a helyzet odaát, addig mindenképpen el szeretnének valahol helyezkedni. Nagyon nehéz most nekik, mert egész életüket, egzisztenciájukat hagyták hátra. Van köztük tanár, professzor, vállalkozó, s aki nem tudja, mihez kezdjen egy idegen országban. – Emberi méltóságukat megőrizve viselik a krízist, a mi feladatunk, hogy emberséget, szeretetet adjunk nekik. Sajnos, terjesztenek rémhíreket Ukrajnában, hogy a magyarok mennyire gyűlölik a menekülteket, de akik átjöttek, rácáfolnak erre, hálásak mindenért. Arra törekednek a karitász önkéntesei, hogy bizalmi légkört alakítsanak ki a segítségponton, ahol fizikai és lelki értelemben is regenerálódhat, biztonságban érezheti magát, aki menekül, hiszen ők nemcsak saját sorsukért, hanem az otthon maradt honfitársaikért is aggódnak. Nekünk az a dolgunk, hogy lelket öntsünk beléjük, szeretetünkkel erősítsük hitüket – hangsúlyozta Csordás Gábor atya. Az önkéntesek a szombati lelki napon számtalan példát is hallhattak a kitartásra, helytállásra az alkalmat vezető Ferenczi Richárd plébánostól is.

Matolcsi Andrea 7 éve a nyíregyházi karitászszervezet oszlopos tagja. A határon a múlt héten járt, azt mondta, többgyerekes anyaként is időt szakít a jótékonykodásra, annyira megesik a szíve az anyákon, a gyerekeken, akik hozzánk érkeznek kétségek között, bizonytalanságban.

– Éhesek, fáznak, és egy jó szóra vágynak. Nekünk az a dolgunk, hogy ellássuk őket, s ha nincs nyelvi akadálya, beszélgessünk velük egy picit. A gyerekekre kiemelt figyelmet fordítanak önkénteseink, próbáljuk lekötni, felvidítani őket.

– Krisztus követői, keresztények vagyunk, képesnek kell lennünk arra, hogy mások problémái megérintsenek bennünket. Mi azt a szeretetet képviseljük ebben a munkában, amit Jézustól kaptunk – mondta el lapunknak a karitászszervezet tevékenysége kapcsán Palánki Ferenc megyés püspök, aki Barabáson is járt, s a lelki napon részt vevőknek is mondott biztató szavakat. A püspök szerint a segítő munkában nélkülözhetetlen a lélekjelenlét és az összefogás. Előbbi a segítő lelkét és a Szentlélek erejét jelenti, utóbbi nélkül nem menne a határ menti munka.

– Egyedül senki nem tud megmenekülni, senki nem tud segíteni, ekkora bajban, mint amilyen most a menekültválság, csak az összefogásban gondolkodhatunk. Ezt erősítjük a karitászos munkatársakban is, s hozzátesszük amiről Ferenc pápa beszélt; amikor a bajban lévők segítését végezzük, lehetőséget kapunk az Istentől, hogy szeretetben növekedjünk.